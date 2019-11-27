تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كان مزوراً

نشر ويكيليكس رسالة بريد إلكتروني من مفتش منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (وثيقة مرفقة) تفيد بإغفالات خطيرة في التقرير عن استخدام الأسلحة الكيميائية في غوطة دمشق في 7 نيسان-أبريل 2018 [1].
يُذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فازت بجائزة نوبل للسلام في عام 2013.
انتقد هذه الرسالة الإلكترونية بشدة المدير الحالي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الدبلوماسي الأسباني فرناندو أرياس غونزاليس، فيما أكدها المدير السابق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، السفير البرازيلي خوسيه بستاني [2].
تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، علاوة على عدم اتهامه لسوريا [3]، رجح توجيه الاتهام لجيش الإسلام، والخوذ البيضاء، والحكومة الفرنسية [4].
لقد تم استخدام هذه الكذبة كمبرر لقصف مشترك لسوريا، قامت به الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، في ليلة 13-14 نيسان-أبريل 2018.
وخلافاً لاتهامات الجهاديين والغربيين، قدمت روسيا دون جدوى 17 شاهداً في لاهاي (الصورة) [5].
بعد ذلك، اقترحت فرنسا أن تحدد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية علناً الأطراف المذنبة بالأغلبية البسيطة، وهو ما يفضي إلى تغيير معنى المعاهدة الدولية ومنطق القانون الدولي بعمق [6]
وهكذا إنهار أحد أركان البروباغندا الغربية ضد سوريا [7].
ترجمة
سعيد هلال الشريفي
المستندات المرفقة
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[1] REPORT OF THE FACT-FINDING MISSION REGARDING THE INCIDENT OF ALLEGED USE OF TOXIC CHEMICALS AS A WEAPON IN DOUMA, SYRIAN ARAB REPUBLIC, ON 7 APRIL 2018, OPCW, March 1, 2019.
[2] “Panel Criticizes ‘Unacceptable Practices’ in the OPCW’s investigation of the Alleged Chemical Attack in Douma, Syria on April 7th 2018”, Courage, October 23, 2019
[3] “لم تلاحظ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أي استخدام للأسلحة المحظورة في سوريا”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 6 آذار (مارس) 2019, www.voltairenet.org/article2...
[4] « Évaluation nationale du ministère français de la Défense sur l’attaque chimique du 7 avril 2018 », Réseau Voltaire, 14 avril 2018.
[5] “17 شخصا يدلون بشهاداتهم أمام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 28 نيسان (أبريل) 2018, www.voltairenet.org/article2...
[6] “فرنسا تقترح تغيير النظام الأساسي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 7 أيار (مايو) 2018, www.voltairenet.org/article2...
[7] “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”, بقلم تييري ميسان, ترجمة سعيد هلال الشريفي, سوريا , شبكة فولتير , 5 آذار (مارس) 2019, www.voltairenet.org/article2... “دورة الأكاذيب”, بقلم تييري ميسان, ترجمة سعيد هلال الشريفي, سوريا , شبكة فولتير , 1 أيار (مايو) 2018, www.voltairenet.org/article2...