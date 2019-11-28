OPCW raporu tahrif edilmişti

Wikileaks, 7 Nisan 2018’de Şam’ın Guta kasabasında kimyasal silah kullanımına ilişkin olarak yayınladığı raporda ciddi ihmallerin var olduğuna ilişkin, bir OPCW müfettişinin elektronik posta mesajını yayınladı [1].

OPCW, 2013 yılında Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmüştü.

Bu elektronik posta, OPCW’nin bugünkü direktörü, İspanyol diplomat Fernando Aris Gonzalez tarafından şiddetli bir şekilde eleştirilirken, OPCW’nin eski direktörü, Brezilya Büyükelçisi José Bustani tarafından teyit edilmişti [2].

OPCW raporu Suriye’yi suçlamamakla birlikte [3], İslam Ordusu, Beyaz Miğferler ve Fransız Hükümeti’nin suçlamalarını destekliyordu [4].

Bu yalan, ABD, İngiltere ve Fransa’nın 13 - 14 Nisan 2018 gecesi Suriye’ye yönelik ortak bombardımanında gerekçe olarak kullanıldı. ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye’nin ortak bombalanması için bir gerekçe olarak kullanıldı.

Rusya, Lahey’de cihatçıların ve Batılıların suçlamalarını yalanlayan 17 tanık (fotoğraf) sunmasına rağmen dikkate alınmadı [5].

Fransa, daha sonra uluslararası anlaşmanın anlamını ve uluslararası hukukun anlamını derinden değiştirecek şekilde OPCW’nin salt çoğunlukla açıkça suçlu tayin edebilmesi önerisinde bulundu [6].

Böylece Suriye’ye yönelik Batı propagandasının temellerinden biri çökmüş oldu [7].