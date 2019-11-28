OPCW raporu tahrif edilmişti

Wikileaks, 7 Nisan 2018’de Şam’ın Guta kasabasında kimyasal silah kullanımına ilişkin olarak yayınladığı raporda ciddi ihmallerin var olduğuna ilişkin, bir OPCW müfettişinin elektronik posta mesajını yayınladı [1].
OPCW, 2013 yılında Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmüştü.
Bu elektronik posta, OPCW’nin bugünkü direktörü, İspanyol diplomat Fernando Aris Gonzalez tarafından şiddetli bir şekilde eleştirilirken, OPCW’nin eski direktörü, Brezilya Büyükelçisi José Bustani tarafından teyit edilmişti [2].
OPCW raporu Suriye’yi suçlamamakla birlikte [3], İslam Ordusu, Beyaz Miğferler ve Fransız Hükümeti’nin suçlamalarını destekliyordu [4].
Bu yalan, ABD, İngiltere ve Fransa’nın 13 - 14 Nisan 2018 gecesi Suriye’ye yönelik ortak bombardımanında gerekçe olarak kullanıldı. ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye’nin ortak bombalanması için bir gerekçe olarak kullanıldı.
Rusya, Lahey’de cihatçıların ve Batılıların suçlamalarını yalanlayan 17 tanık (fotoğraf) sunmasına rağmen dikkate alınmadı [5].
Fransa, daha sonra uluslararası anlaşmanın anlamını ve uluslararası hukukun anlamını derinden değiştirecek şekilde OPCW’nin salt çoğunlukla açıkça suçlu tayin edebilmesi önerisinde bulundu [6].
Böylece Suriye’ye yönelik Batı propagandasının temellerinden biri çökmüş oldu [7].
Çeviri
Osman Soysal
[1] REPORT OF THE FACT-FINDING MISSION REGARDING THE INCIDENT OF ALLEGED USE OF TOXIC CHEMICALS AS A WEAPON IN DOUMA, SYRIAN ARAB REPUBLIC, ON 7 APRIL 2018, OPCW, March 1, 2019.
[2] “Panel Criticizes ‘Unacceptable Practices’ in the OPCW’s investigation of the Alleged Chemical Attack in Douma, Syria on April 7th 2018”, Courage, October 23, 2019
[3] “OPCW Suriye’nin yasaklanmış silah kullandığının gözlemlenmediğini açıkladı”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 4 Mart 2019.
[4] « Évaluation nationale du ministère français de la Défense sur l’attaque chimique du 7 avril 2018 », Réseau Voltaire, 14 avril 2018.
[5] « 17 témoins oculaires déposent devant l’OIAC », Réseau Voltaire, 27 avril 2018.
[6] « La France propose de changer les statuts de l’OIAC », Réseau Voltaire, 6 mai 2018.
[7] “Irak’ın kitlesel imha silahlarından, Suriye’nin kimyasal silahlarına”, yazan Thierry Meyssan, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 5 Mart 2019.