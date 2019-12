OPCW-rapport var forfalsket

Wikileaks har frigjort en e-post som opprinnelig kom fra en inspektør fra OPCW (Organisation for Prohibition of Chemical Weapons). Der uttrykker han bekymring over alvorlige utelatelser og bevisst partiskhet i organisasjonens rapport om det påståtte kjemiske angrepet i Ghouta-området i Damaskus den 7. april 2018. [1]

OPCW fikk Nobels Fredspris i 2013.

Denne nevnte e-posten ble sterkt kritisert av den nåværende generaldirektøren for OPCW, ambassadør Fernando Arias González fra Spania. Men den ble godkjent av hans forgjenger, den brasilianske ambassadøren José Bustani. [2]

Uten at de direkte beskylder Syria [3], så støtter OPCW beskyldningene som kommer fra Army of Islam, De Hvite Hjelmene og den franske regjeringen mot Damaskus. [4]

Disse feilaktige beskyldningen ble så brukt for å rettferdiggjøre et felles bombeangrep mot Syria, gjennomført av De Forente Stater, Storbritannia og Frankrike om natten mellom den 13. og 14. april 2018.

For å motsi disse beskyldningene som var rettet mot Syria og Russland, stilte disse med 17 øyenvitner som vitnet foran OPCW i Haag. [5]

I ettertid har Frankrike foreslått at OPCW skal utpeke den skyldige ved simpelt flertall. [6]

Det vil på en ekstrem måte endre hensikten med den internasjonale avtalen, og logikken i enhver internasjonal lov.

Slik kollapser en av pilarene i den vestlige propagandaen mot Syria. [7]