AGS (Alliance Ground Surveillance) sisteminin ilk insansız hava aracı, Palmdale (Kaliforniya) hava üssünden havalandıktan sonra gerçekleştirdiği 22 saatlik uçuş sonrasında ABD ve NATO’nun Sigonella’daki (Sicilya) üssüne iniş yaptı. Bu, ABD’nin Global Hawk (Küresel Şahin) insansız hava aracının ilk geliştirilmiş sürümüdür. Ana harekat üssü olan Sigonella’dan, bu ve birkaç mobil yer istasyonu tarafından desteklenen aynı tipteki uzaktan kumandalı dört uçak, Akdeniz’den Karadeniz’e kadar geniş kara ve deniz sahalarının « gözetlenmesine », yani casusluğuna imkan tanıyacaktır.

NATO’nun Sigonella’dan uzaktan kumanda ile yönlendirilecek olan,16 000 km boyunca 18 000 m irtifada uçma yeteneğine sahip insansız hava araçları, topladıkları verileri üsse aktaracaktır. Veriler, 20’den fazla tesisteki operatörler tarafından analiz edildikten sonra, hala ABD başkanı tarafından atanan bir ABD generali olan Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanının şifreli ağına dahil edilecektir.

2020’nin ilk yarısında faaliyete geçecek olan AGS sistemi, Güney Stratejik Yönlendirme platformuyla (Hub) bütünleştirilecektir: Lago Patria’da (Napoli) bulunan ABD komutası altındaki NATO karargahındaki istihbarat merkezi özellikle Afrika ve Ortadoğu’daki askeri operasyonlarla ilgili bilgileri toplama ve analiz etme görevine sahiptir.

Çoğunlukla silahlı insansız hava araçları ve özel kuvvetlerle gizlice gerçekleştirilen bu operasyonların ana çıkış üssü, lazer ve uydu güdümlü füze ve bombalarla donanmış ABD’ye ait Reaper insansız hava araçlarının konuşlandığı Sigonella’dır. Silahlı insansız hava araçları ve özel kuvvetler, faaliyetleri sırasında, Niscemi’deki (Caltanissetta) Muos istasyonu aracılığıyla, Pentagon’a komuta ve iletişim ağı üzerinden, dünyanın neresinde olursa olsun insansız hava araçları ve avcı bombardıman uçakları, denizaltıları ve savaş gemileri, askeri araçları ve bağlı birlikleri hareket halindeyken kontrol etme imkanı tanıyan çok yüksek frekanslı askeri uydu iletişim sistemine bağlıdırlar.

Puglia’daki Amendola üssünden uzaktan kumanda edilen 15 adet Predator ve Reaper ve İtalyan Hava Kuvvetleri’ne ait diğer insansız hava araçları aynı kapsamda faaliyet göstermektedir. İtalyan Reaper’leri, taarruz görevlerinde lazer güdümlü füze ve bombalarla da silahlandırılabilmektedir.

İtalya’nın « insansız hava aracı savaşı »ndaki rolünü güçlendiren AGS sistemi, 15 müttefikin « anlamlı katkılarıyla » elde edilmiştir: ABD, İtalya, Almanya, Norveç, Danimarka, Lüksemburg, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Slovakya ve Slovenya. Sistemin ana yüklenicisi, ABD’li Northrop Grumman’dır. İtalyan Leonardo, iki adet taşınabilir yer istasyonu sağlamaktadır.

İtalya’nın AGS sistemine olan « katkısı » ana harekat üssünün kullanılabilir hale getirilmesinin yanı sıra, harcamalara ortak katkılarla birlikte, başlangıçta 210 milyon Euro’nun üzerindedir. Predator ve Reaper insansız hava uçaklarının alımına ayrıca 240 milyon Euro daha harcanmıştır. Daha önce satın alınanlar ve satın alınması öngörülenler ile birlikte İtalya’nın askeri insansız hava araçları için yaptığı harcama, faaliyet giderleri hariç yaklaşık bir buçuk milyar Euro tutarındadır. Bütün bunlar bugün ortalama günde 70 milyon Euro’dan günde 87 milyon Euro’ya kadar çıkacak askeri harcamaların bir parçası olarak kamu parası ile ödenmektedir.

Askeri insansız hava araçlarına yapılan artan İtalyan yaptırımların sonuçları, ekonomik olmanın ötesindedir. ABD ve NATO komutası altındaki gizli operasyonlar için muharip insansız hava araçlarının kullanılması, parlamentonun dış politika üzerine düşünmesini gerektirmekte ve askeri politikaya ilişkin her türlü gerçek karar verme yetkisinin altını boşaltmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Libya semalarında düşürülen İtalyan Reaper’i (20 milyon Euro bedelli), anayasamızın 11. maddesi ihlal edilerek gizli muharip harekatlara katıldığını doğrulamaktadır.