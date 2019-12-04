Voltaire İletişim Ağı

Avrupa Parlamentosu ve Küba karşıtı propaganda

Voltaire İletişim Ağı
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Avrupa Parlamentosu, 28 Kasım 2019 tarihinde, « Küba, José Daniel Ferrer olayı » başlıklı, Küba « rejimini » genelde insan hakları ihlali ve özel olarak « muhalefet liderine » ve Küba Yurtseverler Birliği (UNPACU) karşı davranışını kınayan bir karar tasarısını (P9_TA-PROV(2019)0073) onadı.

José Daniel Ferrer ABD tarafından desteklenen tanınmış bir muhalif yüzdür. ABD hükümetinden maaş aldığı için daha önce birçok kez casusluk suçlamasıyla yakalandı ve ceza aldı. Ekim 2019’da çok sayıda kişiye karşı şiddet uyguladığı için bir kez yakalandı. ABD’ye cezaevinde işkence gördüğüne ilişkin bir mektup gönderdi.

Avrupa Parlamentosu’nun karar tasarısını onaylaması öncesinde Küba televizyonu, uluslararası basını hükümet aleyhine karalama kampanyası yürütmekle suçladı. ABD ve İspanyol medyası Küba propagandasını kınadı.

Öte yandan Avrupalı parlamenterler Kübalı ile yapılan röportajı izlemiş olsalardı, José Daniel Ferre’e işkence iddiaları konusuna şüpheyle yaklaşırlardı: aşağıdaki video kaydının 7nci dakika 42nci saniyesinde, sorgusu sırasında kendi kendini yaraladığına ilişkin bir bölüm görülebilir. Sanık kafasını dört defa sert bir şekilde masaya vurmakta, bir gardiyan kameranın görüş alanından çıkmakta, ardından bu gardiyanın kendisine vurduğunu iddia etmektedir.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Avrupa Parlamentosu ve Küba karşıtı propaganda”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 4 Aralık 2019, www.voltairenet.org/article208481.html

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