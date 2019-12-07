Kuzey Atlantik Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi, 4 Aralık’ta Londra’da, Genel Sekreter Jens Stoltenberg’in « tarihin en başarılı ittifakı » olarak tanımladığı NATO’nun 70. yıldönümünü kutladı.

Bu, kuşkusuz inkar edilemez bir « başarıdır ». NATO, 1999 yılında Yugoslavya Federasyonu’nu yıktığından beri Doğu’ya, Rusya sınırına kadar uzanarak, 16’dan 29 ülkeye (şimdi de Makedonya’yı da bünyesine alırsa 30 olacak) genişledi. Stoltenberg, « tarihimizde ilk defa, İttifakımızın Doğu’sunda muharebeye hazır birliklere sahibiz » diye vurguluyor. Ancak Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, savaş operasyonlarını Afgan dağlarına ve Afrika ve Orta Doğu çöllerine kadar genişleterek bunun daha da ötesine geçti.

Büyük İttifak, şimdi daha da yüksekleri hedeflemektedir. Stoltenberg’in önceden duyurduğuna göre Londra Zirvesi’nde, 29 üye ülkenin liderleri kara, deniz, hava ve siber uzamsal alanlarının yanı sıra « uzayı beşinci harekat alanı olarak tanıyacak ». Genel sekreter, NATO’nun bir askeri uzay programı geliştireceğini ima ederek « harekatlarımızın başarısı için uzay vazgeçilmezdir » demektedir. Tabi ki bu konuda ayrıntı vermiyor, ancak NATO’nun 14 AWACS uçağını modernize etmek için ilk 1 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladığının bilgisini veriyor. Bunlar basit radar uçakları değil, uzay sistemleri aracılığıyla yürütülecek bir savaşın yönetimi için ABD’nin Boeing firması tarafından üretilen uçan komuta merkezleridir.

4 Aralık’ta, « uzayı beşinci harekat alanı olarak tanıyacak » Avrupalı liderlerin (İtalya adına Başbakan Giuseppe Conte ) hemen hemen hiçbiri, NATO’nun Pentagon ve en büyük havacılık ve uzay endüstrileri ile çok az sayıda Avrupalı üst rütbeli asker tarafından hazırlanan, askeri uzay programından habersizdir. Ve İtalya’da olduğu gibi, ABD komutası altındaki NATO’nun tüm kararlarını siyasi-askeri ve ekonomik sonuçlarından endişe duymaksızın gözleri kapalı kabul eden parlamentoların da bu konu hakkında hiçbir bilgisi yoktur.

NATO, geçtiğimiz Ağustos ayında Pentagon tarafından oluşturulan, Başkan Trump tarafından amacı « ABD’nin uzaydaki egemenliğinin asla tehdit altında olmamasını sağlamak » olarak ilan edilen yeni Uzay Komutanlığı’nın dümen suyunda uzay atılımını gerçekleştirecektir. Trump daha sonra, bunun ardından « ABD’nin savaşın bir sonraki muharebe alanı olan uzaydaki hayati çıkarlarını savunmak » misyonuyla bir ABD’nin Uzay Gücü’nün oluşturulacağını duyurdu. Rusya ve Çin, buna yanıt verme gücüne sahip oldukları uyarısında bulunarak, ABD’yi uzayın askerileştirilmesinin yolunu açmakla suçlamaktadır. Bütün bunlar nükleer savaş tehlikesini arttırmaktadır.

NATO’nun askeri uzay programını hakkında henüz hiçbir şey bilmesek bile, daha şimdiden çok pahalı olacağı kesindir. Zirvede Trump, Avrupalı müttefiklerini askeri harcamalarını GSYİH’larının % 2 veya daha fazlasına yükseltmeye zorlayacaktır. Şimdiye kadar 8 ülke bunu yapmıştır: Bulgaristan (ABD’nin 3,42’sinin hemen altına, 3,25’e kadar yükseltti), Yunanistan, Büyük Britanya, Estonya, Romanya, Litvanya, Letonya ve Polonya. Diğerleri, % 2’nin altında kalırken, bu oranı arttırma taahhüdünde bulunmuşlardır. ABD’nin, Rusya’nınkinden 10 kat daha fazla olan 2019’daki 730 milyar dolarlık harcamasıyla başı çektiği, NATO’nun yıllık askeri harcaması, resmi verilere göre 1 000 milyar doları aşmaktadır. Gerçekte ise NATO’nun belirttiğinden daha yüksektir, çünkü askeri nitelikteki diğer görevleri içermemektedir: örneğin Pentagon’un değil ama Enerji Bakanlığı’nın bilançosuna kaydedilen ABD nükleer silahları gibi.

Dünyada 13’ten 11. sıraya yükselen İtalyan askeri harcaması, artış kaydederek reel olarak yıllık yaklaşık 25 milyar Euro’ya yükselmektedir. I. Conte hükümeti, geçtiğimiz Haziran ayında, buna ayrıca silah sistemleri alımı için Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından sağlanan 7,2 milyar Euro’yu da eklemiştir. II. Conte hükümeti, Ekim ayında NATO Genel Sekreteri ile yaptığı görüşmede, 2020’den itibaren bu harcamayı sürdürülebilir bir şekilde yıllık olarak yaklaşık 7 milyar Euro tutarında arttırma sözü vermiştir (La Stampa, 11 Ekim 2019).

Londra Zirvesinde, uzaydaki NATO operasyonlarını finanse etmek için İtalya’dan ayrıca milyarlarca dolar kamu parası talep edilecektir: üstelik tam da güvenliği sağlamak ve çöken viyadükleri yeniden inşa etmek için para bulunamadığı bir dönemde.