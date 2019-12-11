Voltaire İletişim Ağı

5G teknolojisinin gizli askeri kullanımı

yazan Manlio Dinucci

Huawei’ye karşı « Beş Göz » tarafından düzenlenen operasyon, özellikle Batı’daki 5G teknolojisinin bir Çinli şirketin denetimine girmesini engellemeyi amaçlamaktadır. Pentagon’un bir raporunun da ortaya koyduğu gibi, bu sivil teknoloji her şeyden önce askeri kullanıma yöneliktir.

Voltaire İletişim Ağı | Roma (İtalya)
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29 NATO ülkesi, Londra Zirvesinde « 5G dahil iletişimimizin güvenliğini sağlamak » konusunda kararlılıklarını ortaya koydular. Bu beşinci nesil mobil veri aktarımı teknolojisi Atlantik İttifakı için neden bu kadar önemlidir?

Önceki teknolojiler her defasında daha gelişmiş akıllı telefonlar yapmak üzere son şeklini almış olsa da, 5G yalnızca bunların performanslarını artırmak için değil, özellikle otomatik olarak çalışması için çok miktarda veriye ihtiyaç duyan sayısal sistemleri birbirine bağlamak için tasarlanmıştır. 5G’nin en önemli uygulamaları sivil alanda değil, askeri alanda gerçekleştirilecektir.

Bu yeni teknolojinin sunduğu olanaklar, Pentagon’a bilimsel danışmanlık sağlayan bir federal komite olan Defense Science Board tarafından yayınlanan Defense Applications of 5G Network Technology raporunda açıklanmaktadır: « Piyasada mevcut olan 5G teknolojisi, Savunma Bakanlığı’na kendi operasyonel gereklilikleri için çok düşük maliyetlerle bu sistemden yararlanma imkanı tanımaktadır ».

Başka bir deyişle, özel şirketler tarafından gerçekleştirilen 5G ticari ağı, ABD silahlı kuvvetleri tarafından, ağın yalnızca askeri amaçlar için gerçekleştirilmesi ihtimalinde olacağından çok daha düşük bir maliyetle kullanılacaktır. Askeri uzmanlar, 5G’nin hipersonik silahların kullanımında kilit bir rol oynayacağını tahmin etmektedir: Mach 5’ten daha yüksek hızda (ses hızının 5 katı) seyreden, nükleer savaş başlıkları taşıyanlar dahil füzeler. Bu füzeleri önleyici füzelerden kaçmak için saniyenin altında hızla yön değiştirerek, farklı yörüngelere yönlendirmek için, çok kısa bir zaman dilimi içerisinde devasa boyutlarda veri toplamalı, değerlendirmeli ve iletmeliyiz. Aynı şey benzer silahlarla saldırı yaşanması durumunda savunma sistemini etkinleştirmek için de gereklidir: karar vermek için zaman olmadığı için, tek olasılık 5G otomatik sistemlerine güvenmektir.

Yeni teknoloji Battle network’ta (muharebe ağı) da kilit öneme sahip olacaktır. Milyonlarca alıcı-verici aygıtı aynı anda tanımlanmış bir alanda birbirine bağlayabilmesi, askerlere –bölüm ve şahıslara– hemen hemen gerçek zamanlı olarak devam eden harekatla ilgili olarak haritalar, fotoğraflar ve başka bilgiler aktarma imkanı verecektir.

G5 aynı zamanda gizli servis ve özel kuvvetler için de son derece önemli olacaktır. Bugünden çok daha etkili kontrol ve casusluk sistemlerini mümkün kılacaktır. Onlara yüz tanıma ve diğer özelliklerinden hareketle insanların kimliğini belirleme, izleme ve vurma yeteneği kazandırarak, katil dronların ve savaş robotlarının ölümcüllüğünü artıracaktır. Yüksek teknoloji ürünü bir savaş aracı olan 5G ağı da, otomatik olarak aynı zamanda siber saldırıların ve yeni nesil silahlarla gerçekleştirilen savaş eylemlerinin hedefi haline gelecektir.

Bu teknoloji, Amerika Birleşik Devletleri dışında, Çin ve diğer ülkeler tarafından geliştirilmiştir. Bu nedenle 5G’ye ilişkin uluslararası tartışma sadece ticari içerikli değildir. 5G’nin askeri sonuçları neredeyse tamamen göz ardı edilmektedir, çünkü çeşitli bilim insanları da dahil olmak üzere bu teknolojiyi eleştirenler dahi düşük seviyeli elektromanyetik alanlara maruz kalmanın olumsuz sağlık ve çevresel etkilerine odaklanmaktadır. Kuşkusuz bu da büyük öneme sahip bir konudur ancak sıradan kullanıcılar tarafından dolaylı olarak finanse edilen bu teknolojinin askeri kullanımına karşı olanla bir araya getirilmelidir. 5G akıllı telefonların yayılmasını teşvik edecek en çekici alanlardan biri, bir abonelik ödemesi karşılığında, dünyanın herhangi bir yerindeki oyuncularla birlikte yaşayabilecekleri etkileyici bir gerçekliğe sahip war games’e katılabilme fırsatı olacaktır. Bu şekilde oyuncular, farkına varmadan, bu kez çok daha gerçek bir savaşa yapılan hazırlığı finanse edeceklerdir.

Çeviri
Osman Soysal

Kaynak
Il Manifesto (İtalya)

Ekteki dokümanlar

 
Defense Applications of 5G Network Technology (summary)

Defense Science Board, August 2019


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Kaynak : “5G teknolojisinin gizli askeri kullanımı”, yazan Manlio Dinucci, Tercüme Osman Soysal, Il Manifesto (İtalya) , Voltaire İletişim Ağı , 11 Aralık 2019, www.voltairenet.org/article208532.html

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