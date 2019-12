La CIA et les jihadistes ouïghours

Or, le World Uyghur Congress, basé à Munich (Allemagne), revendique de nombreux attentats meurtriers en Chine. En outre, cette organisation a envoyé des milliers de combattants se former en Syrie avec l’aide de la Turquie [ 3 ]. Ainsi, plus de 18 000 jihadistes ouighours ont investi la ville d’al-Zanbaki (gouvernorat d’Idleb) où ils bénéficient de la logistique alimentaire et sanitaire d’O« NG » allemandes et françaises.

Les « Xinjiang papers », publiés le 16 novembre 2019 par le New York Times , ont été interprétés en Occident comme un plan de répression de la culture ouïghoure en Chine [ 1 ]. Ces documents, rédigés en chinois, restent difficiles d’accès pour les Occidentaux. En réalité, la Chine protège la culture ouïghoure, tolère la religion musulmane, mais combat le terrorisme et le séparatisme du World Uyghur Congress (WUC).

