Совместное заявление Ирана, России и Турции по итогам Международной встречи по Сирии в Астанинском формате (МВСА-14)

Исламская Республика Иран, Российская Федерация и Турецкая Республика как страны-гаранты Астанинского формата:

1. Подтвердили свою неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам Устава ООН, и подчеркнули, что эти принципы подлежат всеобщему соблюдению и уважению;

2. Отвергли в этой связи все попытки создать новые реалии «на земле», включая незаконные инициативы по самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом, и выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран;

3. Выразили свое неприятие в связи с незаконным захватом и распределением доходов от продажи нефти, которые должны принадлежать Сирийской Арабской Республике;

4. Осудили продолжающиеся вооруженные атаки Израиля, нарушающие международное право и международное гуманитарное право, подрывающие суверенитет Сирии и соседних стран, а также угрожающие стабильности и безопасности в регионе;

5. Обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии и согласились, что достижение долгосрочной стабильности и безопасности в этом районе возможно только на основе сохранения суверенитета и территориальной целостности страны. Приветствовали в этой связи заключение Меморандума от 22 октября 2019 г. по стабилизации на северо-востоке САР и подтвердили важность Аданского соглашения от 1998 г.;

6. Подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации и подчеркнули необходимость установления спокойствия «на земле» путем полного выполнения всех соглашений по Идлибу, прежде всего Меморандума от 17 сентября 2018 г. Высказали серьезную обеспокоенность в связи с усилением присутствия и террористической активности группировки «Хейат Тахрир аш-Шам» и других аффилированных с ней террористических организаций, признанных таковыми СБ ООН, которые угрожают мирным жителям внутри зоны деэскалации и за ее пределами. Подтвердили в этой связи решимость продолжить сотрудничество в интересах окончательной ликвидации ИГИЛ, «Джабхат ан‑Нусры» и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Аль-Каидой» или ИГИЛ, и прочих террористических групп, которых признал таковыми Совет Безопасности ООН. Выразив сожаление в связи с жертвами среди мирных жителей, согласились предпринять конкретные меры на основе предыдущих договоренностей по обеспечению защиты гражданского населения в соответствии с нормами международного гуманитарного права и безопасности военнослужащих стран-гарантов, находящихся внутри и снаружи Идлибской зоны деэскалации;

7. Выразили убеждение, что сирийский конфликт не имеет военного решения и подтвердили свою приверженность продвижению жизнеспособного и долгосрочного политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН, в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН;

8. Отметили в этой связи важность создания и созыва 30 октября 2019 г. в Женеве Конституционного комитета при решающем вкладе стран-гарантов Астанинского формата и во исполнение решений Конгресса национального сирийского диалога (КСНД) в Сочи. Выразили готовность оказывать поддержку работе комитета путем постоянного взаимодействия с его членами и спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии Г.Педерсеном, в качестве содействующего лица, для обеспечения его устойчивой и эффективной работы. Высказали убежденность, что комитет в своей работе должен руководствоваться стремлением к компромиссу и конструктивному взаимодействию без иностранного вмешательства и навязывания извне сроков в целях достижения общего согласия его членов;

9. Подтвердили решимость продолжать операции по освобождению насильственно удерживаемых лиц/заложников в рамках профильной Рабочей группы Астанинского формата. Подчеркнули, что Рабочая группа является уникальным механизмом, подтвердившим свою востребованность и эффективность в деле установления доверия между сирийскими сторонами, и согласились предпринять меры по продолжению ее работы;

10. Отметили необходимость увеличения гуманитарного содействия всем сирийцам на всей территории Сирии без дискриминации, политизации и выдвижения предварительных условий. В целях поддержки улучшения гуманитарной ситуации в Сирии и прогресса в процессе политического урегулирования призвали международное сообщество, ООН и ее гуманитарные агентства, наращивать помощь Сирии, в том числе через реализацию проектов по раннему восстановлению, включая базовые объекты инфраструктуры – водо- и электроснабжения, школы, больницы, а также по гуманитарному разминированию в соответствии с нормами международного гуманитарного права;

11. Подчеркнули важность содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в места их проживания в Сирии, обеспечению их права на возвращение и права на поддержку. В этой связи призвали международное сообщество оказать соответствующую поддержку и подтвердили готовность продолжать взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, включая Управление Верховного Комиссара по делам беженцев (УВКБ ООН) и другие специализированные международные организации. Согласились продолжить обсуждение реализации своих инициатив по организации международных конференций по вопросам гуманитарного содействия Сирии и возращения сирийских беженцев;

12. С удовлетворением отметили конструктивное участие делегаций Иордании, Ирака и Ливана в качестве наблюдателей Астанинского формата и отметили важную роль этих стран в деле установления мира и стабильности в Сирии;

13. Выразили искреннюю признательность казахстанским властям за проведение в Нур-Султане 14-й Международной встречи по Сирии в Астанинском формате;

14. Решили провести следующую Международную встречу по Сирии в Астанинском формате в Нур-Султане в марте 2020 г.