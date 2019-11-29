Сеть Вольтер

Совместное заявление о мерах противодействия химическому терроризму

Сеть Вольтер | Гаага (Нидерланды)
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Настоящее совместное заявление выпущено от имени Азербайджана, Анголы, Армении, Беларуси, Боливарианской Республики Венесуэла, Буркина-Фасо, Вьетнама, Государства Палестина, Замбии, Зимбабве, Исламской Республики Иран, Казахстана, Камбоджи, Китая, Кубы, Кыргызстана, Лаосской Народно-Демократической Республики, Мьянмы, Никарагуа, Пакистана, Российской Федерации, Сербии, Сирийской Арабской Республики, Таджикистана и Узбекистана.

Мы, государства – участники Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (далее «Конвенция»), являясь членами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), выражаем глубокую озабоченность в связи с угрозами химического терроризма в мире, которые наиболее отчетливо проявляются в ближневосточном регионе.

Подчеркиваем, что разработка, производство, приобретение, обладание, накопление, сохранение и применение химического оружия террористическими организациями должны быть предметом пристального внимания со стороны ОЗХО, поскольку это представляет собой высокую степень риска для предмета и цели Конвенции и создания мира, полностью свободного от химического оружия.

Отмечаем, что по мере завершения государствами, владеющими химическим оружием, процесса его уничтожения на первый план выйдет решение глобальной задачи его невоспроизводства и нераспространения. В данном контексте важнейшее значение приобретает полное и эффективное осуществление каждым государством-участником положений Конвенции, как это предусмотрено в статье VII, а также достижение универсальности Конвенции.

С тревогой констатируем, что террористические организации, действующие на Ближнем Востоке, не только применяют токсичные химикаты, но и имеют собственную технологическую и производственную базу по синтезу боевых отравляющих веществ. Отмечаем также, что факт активизации международного терроризма придает проблеме доступа и использования террористическими группировками отравляющих веществ новое измерение. Химический терроризм становится реальностью, требующей от всех решительных, последовательных и безотлагательных действий.

Подтверждаем необходимость обеспечить во всех государствах-участниках в рамках их национального законодательства недопущение со стороны физических и юридических лиц любой деятельности, запрещаемой согласно Конвенции, в частности путем принятия соответствующего уголовного законодательства, а также создания эффективной системы экспортного контроля.

Особо отмечаем значимость деятельности рабочей группы ОЗХО открытого состава по терроризму и ее подгруппы по негосударственным субъектам. Приветствуем также принятое консенсусом в октябре 2017 года отдельное решение Исполнительного совета относительно угроз применения химического оружия негосударственными субъектами и рассматриваем его в качестве нашего общего достижения и шага в правильном направлении.

Просим Генерального директора на регулярной основе информировать о поступающих в Технический секретариат от государств-участников и из других достоверных источников сведениях о деятельности террористических группировок, связанной с приобретением, производством, перемещением и готовящимся применением химического оружия и о предпринимаемых им в этой связи действиях. Весьма востребована и информация о предпринимаемых Техническим секретариатом мерах по налаживанию диалога с другими международными организациями с целью формирования сети раннего предупреждения об имеющихся в этой сфере рисках и обмена соответствующими наилучшими практиками.

Будучи принципиальными и последовательными сторонниками принятия эффективных коллективных мер, направленных на активное противодействие распространению оружия массового уничтожения, его компонентов и средств доставки, приветствуем российско-китайскую инициативу о разработке на площадке Конференции по разоружению в Женеве конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма, призванной стать важным дополнительным инструментом в создании надежного заслона от террористической опасности.

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Источник : «  Совместное заявление о мерах противодействия химическому терроризму », Сеть Вольтер, 29 ноября 2019, www.voltairenet.org/article208571.html

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