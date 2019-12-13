Совместное заявление Министра иностранных дел Российской Федерации и Министра иностранных дел Республики Никарагуа

13 декабря 2019 года Министр иностранных дел Республики Никарагуа Д.Монкада Колиндрес посетил с официальным визитом Российскую Федерацию по приглашению Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова. Визит приурочен к празднованию 75-летия дипломатических отношений между двумя странами.

Министры отметили последовательное упрочение российско-никарагуанских отношений, выстраиваемых в духе стратегического партнерства, на основе взаимного доверия, солидарности и взаимопомощи. Они подчеркнули, что наращивание многоплановых связей в политической, торгово-экономической, инвестиционной, военно-технической, гуманитарной сферах, а также укрепление двустороннего взаимодействия на международной арене полностью отвечают интересам российского и никарагуанского народов.

Министр С.В.Лавров особо подчеркнул, что Российская Федерация поддерживает законное правительство Республики Никарагуа, считает неприемлемыми вмешательство во внутренние дела суверенного государства, чей народ доказал способность самостоятельно определять пути развития, решать внутренние вопросы, решительно противостоять внешнему давлению, односторонним и нелегитимным санкциям.

С.В.Лавров и Д.Монкада Колиндрес с удовлетворением констатировали совпадение позиций России и Никарагуа по широкому кругу вопросов глобальной повестки дня и высказались за продолжение совместной работы на основе Меморандума о намерениях по вопросам консультационного взаимодействия между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Республики Никарагуа на международных площадках по линии постоянных представительств и делегаций двух стран от 8 мая 2018 г.

Министры подтвердили готовность своих государств углублять взаимодействие в целях построения справедливого и стабильного многополярного миропорядка, обеспечения устойчивой управляемости мирового развития, укрепления коллективных начал в решении международных проблем на основе международного права, прежде всего, на основе Устава ООН.

Стороны обозначили деструктивную роль политики отдельных государств, своими действиями подрывающих целостность системы международного права и пытающихся навязать собственные, ни с кем не согласованные правила в качестве универсальных.

Отмечая необходимость урегулирования разногласий политическими и дипломатическими средствами между членами международного сообщества, министры подтвердили приверженность принципам суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела, решительно осудили неправомерное экстерриториальное применение национального законодательства, использование односторонних санкций, выходящих за рамки резолюций Совета Безопасности ООН.

С.В.Лавров и Д.Монкада Колиндрес подчеркнули приоритетное значение вопроса поддержания международной безопасности, включая сохранение и укрепление международной архитектуры контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения. Высказались за укрепление глобальной стабильности как основы обеспечения прочного мира с опорой на принцип равной и неделимой безопасности для всех государств.

Стороны выразили глубокую озабоченность и тревогу в связи с прекращением действия Договора о РСМД в результате выхода из него одной из стран-участниц данного соглашения под надуманными предлогами. Развал Договора чреват подрывом международной безопасности и стратегической стабильности, усилением атмосферы напряжённости и недоверия, резким снижением предсказуемости в ракетно-ядерной сфере, а также возрастанием конфликтного потенциала во многих регионах мира. Стороны акцентировали востребованность коллективных усилий по предотвращению нового витка гонки ракетно-ядерных вооружений.

Министры отметили важность укрепления нынешней системы нераспространения ядерного оружия, краеугольным камнем которой является Договор о нераспространении ядерного оружия. Подчеркнули необходимость скорейшей ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний всеми странами, от которых зависит его реальное вступление в силу, в целях укрепления мира и безопасности на планете.

Главы внешнеполитических ведомств согласились с необходимостью продолжать тесную координацию работы по проблематике химического разоружения в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, а также в рамках других международных форумов. Также заявили о важности поддержания усилий международного сообщества, направленных на сохранение целостности Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, на недопущение политизации деятельности Организации по запрещению химического оружия.

Стороны высказались за укрепление режима Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), в том числе путем принятия протокола к ней с эффективным механизмом проверки ее выполнения, а также за совместное противодействие деятельности, противоречащей КБТО. Решения в отношении КБТО должны обсуждаться, готовиться и приниматься при полноправном участии всех государств-участников, включая Россию и Никарагуа.

В контексте резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 73/31 от 5 декабря 2018 г. «Неразмещение первыми оружия в космосе», а также Совместного заявления Российской Федерации и Республики Никарагуа от 30 сентября 2016 г. С.В.Лавров и Д.Монкада Колиндрес подчеркнули важность сохранения космоса свободным от оружия и доступным для исследования и использования в мирных целях на благо всех государств вне зависимости от степени их научного и экономического развития. Стороны выразили серьезную озабоченность в связи с реальной перспективой гонки вооружений в космическом пространстве и превращением его в арену военной конфронтации. Государства вновь подчеркнули растущую необходимость заключения юридически обязывающего многостороннего документа, предусматривающего запрет на размещение оружия в космосе, на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов. Стороны подтвердили, что не будут первыми размещать в космическом пространстве оружие любого вида и приложат все возможные усилия с тем, чтобы предотвратить превращение космического пространства в арену военной конфронтации и обеспечить безопасность космической деятельности. Призвали государства, обладающие космическим потенциалом, последовать их примеру.

Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули первостепенное значение неукоснительного соблюдения действующих международно-правовых соглашений, предусматривающих использование космического пространства исключительно в мирных целях, в интересах развития международного сотрудничества и взаимопонимания.

Министры выступили против политических манипуляций и принудительных мер финансового характера в сфере международного торгово-экономического сотрудничества, осудили стремление отдельных стран присвоить право определять целесообразность и допустимые параметры взаимодействия между другими государствами, а также манипулировать требованиями глобального режима нераспространения оружия массового уничтожения для сведения политических счетов и оказания давления на государства, имеющие иную точку зрения.

Учитывая безальтернативность Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, министры подтвердили неизменную приверженность России и Никарагуа последовательному осуществлению этих договоренностей в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2231 (2015) и статьей 25 Устава ООН, заявили о неприятии односторонних санкций в отношении Исламской Республики Иран, выразили решимость продолжать взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество с Ираном.

Стороны выступили в пользу консолидации усилий международного сообщества по борьбе с терроризмом, включая противодействие его финансированию, распространением террористической и экстремистской идеологии и пропаганды, в том числе в Интернете, трансграничными перемещениями иностранных террористов-боевиков, при центральной координирующей роли ООН путем неукоснительного выполнения резолюций Совета Безопасности ООН и добросовестного осуществления Глобальной контртеррористической стратегии ООН. Они указали на недопустимость политизации и двойных стандартов в данной сфере.

Министры подчеркнули готовность России и Никарагуа развивать сотрудничество в области борьбы с терроризмом, транснациональной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков.

С.В.Лавров и Д.Монкада Колиндрес выразили обеспокоенность тем, что современные информационно-коммуникационные технологии могут использоваться в целях, несовместимых с задачами поддержания международного мира, безопасности и стабильности, в том числе в террористических и других преступных целях. Министры признали необходимость дальнейшей работы над правилами ответственного поведения государств в информационном пространстве, закрепляющими принципы неприменения силы, уважения государственного суверенитета, невмешательства во внутренние дела государств и предусматривающими использование информационно-коммуникационных технологий исключительно в мирных целях, а также предусматривающими ориентацию усилий международного сообщества на предотвращение конфликтов в информационной среде и недопущение увеличения «цифрового разрыва».

Министры подтвердили заинтересованность своих государств в углублении сотрудничества в области охраны окружающей среды и повышения устойчивости к последствиям изменения климата путем продвижения и внедрения передовых энергетических технологий, а также снижения уровня выбросов, развития возобновляемых источников энергии и расширения использования природного газа как самого экологичного вида ископаемого топлива.

Главы внешнеполитических ведомств выразили приверженность реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятой 25 сентября 2015 г., включая цели устойчивого развития.

С.В.Лавров и Д.Монкада Колиндрес подтвердили готовность России и Никарагуа продолжать энергичные усилия, направленные на противодействие политизации международной правозащитной повестки дня и использованию прав человека в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела суверенных государств и применения в отношении их односторонних принудительных мер, выходящих за рамки резолюций Совета Безопасности ООН, а также на противодействие попыткам размывания межправительственного характера деятельности международных универсальных и региональных организаций, фальсификации и переписывания истории в целях подрыва существующей системы межгосударственных отношений и международного права.

Министры отметили недопустимость попыток искажения истории и пересмотра итогов Второй мировой войны. Россия высоко оценивает последовательную поддержку Никарагуа проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

Стороны выразили неприятие практики распространения недостоверной информации и провокаций в медийном пространстве, в том числе в рамках кампаний, нацеленных на международную дискредитацию суверенных государств и дестабилизацию их внутриполитического положения.

Главы внешнеполитических ведомств высказались за единую, политически и экономически устойчивую Латинскую Америку и подчеркнули, что только при таком условии регион сможет утвердиться в качестве одной из опор формирующегося многополярного мира.

С.В.Лавров и Д.Монкада Колиндрес подчеркнули категорическую неприемлемость возрождения в современном мире колониальной философии в духе «Доктрины Монро», попыток подорвать региональные интеграционные процессы путем искусственного нагнетания политической поляризации, поощрения действий, нацеленных на неконституционное отстранение от власти идеологических оппонентов, прежде всего в Венесуэле, на Кубе и в Никарагуа.

Министры подтвердили приверженность Российской Федерации и Республики Никарагуа мирному урегулированию политического кризиса в Боливарианской Республике Венесуэла гражданами этой страны на основе общенационального диалога, в строгом соответствии с конституцией, без деструктивного, тем более силового, вмешательства извне. Высказались в пользу безотлагательной отмены незаконных односторонних санкций и изоляционистских мер, подрывающих основы поступательного социально-экономического развития этой страны.

Министры высказались в пользу продолжения совместной работы в целях укрепления взаимовыгодного сотрудничества России с интеграционными структурами стран Латинской Америки и Карибского бассейна, прежде всего с Сообществом латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) и Центральноамериканской интеграционной системой (ЦАИС). Стороны приветствовали принятое в декабре 2018 г. Советом Министров иностранных дел ЦАИС решение предоставить России статус наблюдателя в соответствии с российской заявкой, представленной в 2015 г.

Министры проанализировали состояние двустороннего сотрудничества, выразили удовлетворение успешной реализацией совместных проектов в сфере здравоохранения, космоса, подготовки и повышения квалификации кадров, в области преодоления последствий стихийных бедствий.

Стороны согласились с необходимостью продолжать работу, направленную на реализацию значительного потенциала для наращивания сотрудничества России и Никарагуа в торгово-экономической сфере. Они подтвердили заинтересованность в поддержании сбалансированной торговли путем расширения и диверсификации товарооборота в первую очередь за счет товаров с высокой добавленной стоимостью и высокотехнологичной продукции.

В плане максимального использования возможностей для развития двусторонней торговли и поощрения взаимных инвестиций министры особо отметили значимость регулярного проведения Межправительственной Российско-Никарагуанской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК), пятое заседание которой состоялось в Манагуа в апреле 2019 года. Договорились приложить усилия для практической реализации повестки дня МПК.

Главы внешнеполитических ведомств подтвердили настрой на дальнейшее расширение договорно-правовой базы двустороннего партнерства. Они отметили важность скорейшего завершения согласования двусторонних документов в правоохранительной, таможенной, образовательной, военно-технической сферах, в области здравоохранения и мирного атома.

Министр Д.Монкада Колиндрес поблагодарил Министра С.В.Лаврова за радушный прием, оказанный ему в ходе визита в Москву, и пригласил Министра иностранных дел России осуществить ответный визит в Никарагуа. Приглашение было с благодарностью принято. Сроки будут согласованы по дипломатическим каналам.