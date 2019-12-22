BM : Çin ve Rusya, Suriye’ye karşı savaşı 7 ve 8nci kez veto etti

Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu, Batılıların 20 Aralık 2019’da Güvenlik Konseyinde Suriye’ye karşı sundukları bir karar tasarısını 7 ve 8nci kez veto etti.

Bu karar tasarısı Almanya, Belçika ve Kuveyt tarafından sunulmuştu. Metin « sınır ötesi insani yardımlara » izin veren bir tasarı olarak sunuldu. Gerçekte söz konusu « insani yardım », Suriye halkına tüm temel ihtiyaç maddeleri konusunda ambargo uygulayan devletler tarafından destekleniyordu. Suriye Arap Cumhuriyeti’nin, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi tarafından tanını ve çok sayıda karar tasarısı ile hatırlatılan egemenliğini ayaklar altına alıyordu. Son olarak, « insani yardım » görüntüsü altında yeni silahların ithalatına fiilen izin veriyordu.

Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti insani yardımların ulaştırılması için basit bir kuralın halen yürürlükte olduğunu hatırlattılar: yardımları Suriye Hükümeti üzerinden ulaştırmak. Suriye Hükümeti bu yönde karşıt yönde bir karar tasarısı sunsa da, Güvenlik Konseyin çoğunluğu tarafından reddedildi.