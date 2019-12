UNO: China und Russland legen ihr 7. und 8. Veto gegen den Krieg gegen Syrien ein

Zum siebenten bzw. achten Mal legten die Volksrepublik China und die Russische Föderation am 20. Dezember 2019 ihr Veto gegen eine westliche Resolution des Sicherheitsrates gegen Syrien ein.

Dieser Vorschlag war von Deutschland, Belgien und Kuwait vorgelegt worden. Er präsentierte sich ganz harmlos als Genehmigung einer "grenzüberschreitenden humanitären Hilfe". Im Hinblick auf die "humanitäre Hilfe" wurde er von Staaten unterstützt, die dem syrischen Volk ein Embargo gegen alle Produkte der ersten Notwendigkeit auferlegen. Er hat die Souveränität der Arabischen Republik Syrien verletzt, die in der Charta der Vereinten Nationen anerkannt und in einer Reihe von Resolutionen in Erinnerung gerufen wird. Schließlich erlaubte er faktisch die Einfuhr neuer Waffen unter dem Deckmantel der so genannten "humanitären Hilfe".

Die Russische Föderation und die Volksrepublik China haben darauf hingewiesen, dass es eine einfache Regel für die Bereitstellung humanitärer Hilfe gibt: über die syrische Regierung gehen. Diese hat einen Gegenvorschlag für eine Entschließung in diesem Sinne vorgelegt, der natürlich von der UN-Ratsmehrheit abgelehnt wurde.