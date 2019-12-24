Voltaire İletişim Ağı

Yunanistan, Libya’da Türkiye’ye karşı müdahaleye hazır

Voltaire İletişim Ağı
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Yunanistan Dışişleri Bakanı muhafazakar avukat Nikos Dendias , 22 Aralık 2019 tarihinde Tobruk Temsilciler Meclisi tarafından atanan bakanlar ve askeri liderleri Mareşal Halife Haftar ile görüşmek üzere Bingazi’ye gitti. Dendias, daha sonra Kahire ve Kıbrıs’ı ziyaret etti.

Eş zamanlı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersanesinde düzenlenen törende, denizaltı üretim programına hız verileceğini duyurdu. Türkiye’nin Alman Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW) şirketiyle birlikte yaptığı 6 adet 214 tipi denizaltıyı satın alması bekleniyor. Türkiye’nin Fayez el-Saraç’ın Ulusal Birlik Hükümeti ile imzalanan anlaşma uyarınca, işgal altındaki Kıbrıs’taki askeri limanlar dışında, Libya’da nüfuzunu Doğu Akdeniz’in geneline yaymasına imkan sağlayacak bir bağlantı limanına sahip olabilecek.

Mareşal Haftar, sivil bir Boeing 747-412 uçağıyla Türkiye’nin Trablus’a askeri malzeme sevk etmesi sonrasında, Ulusal Birlik Hükümeti’ne silah taşıyan tüm sivil uçakları düşüreceğini duyurdu.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Yunanistan, Libya’da Türkiye’ye karşı müdahaleye hazır”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 24 Aralık 2019, www.voltairenet.org/article208655.html

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