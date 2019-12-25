اليونان مستعدة للتدخل ضد تركيا في ليبيا

زار وزير الخارجية اليوناني، المحامي المحافظ نيكوس ديندياس، بنغازي في 22 ديسمبر 2019، للقاء الوزراء المعينين من قبل مجلس النواب في طبرق وقائدهم العسكري، المشير خليفة حفتر. ثم ذهب إلى القاهرة، ومنها إلى قبرص.

في الوقت نفسه، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أيضاً، خلال حفل أقيم في أحواض بناء السفن في غولكوك، تسريع برنامج بناء الغواصات. ومن المتوقع أن تنجز تركيا بناء ست غواصات من طراز 214 التي تصنعها مع الشركة الألمانية Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW)، بموجب الاتفاقية الموقعة مع حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها "فايز السراج"، كما يمكن أن يكون لها، بالإضافة إلى الموانئ العسكرية في قبرص المحتلة، ميناء لتسجيل السفن في ليبيا، ومنه يمكن أن تبسط نفوذها على كامل شرق البحر الأبيض المتوسط.

وكان المشير حفتر قد أعلن، بعد تسليم المعدات العسكرية التركية إلى طرابلس عبر طائرة بوينج 747-412 المدنية، أنه لن يتردد في إسقاط أي طائرة مدنية تحمل أسلحة إلى حكومة الوحدة الوطنية.