Rusya, Polonya ve Hitler Almanya’sının 1938’de Yahudilerin sürgününü birlikte planladığını hatırlatıyor

Reich Şansölyesi Adolf Hitler ve Polonya Büyükelçisi Józef Lipski (fotoğrafta sağda).

24 Aralık 2019’da Rus genelkurmayı önünde konuşan Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1945’te Berlin’in işgali sırasında ele geçirilen arşiv belgelerini gördüğünü söyledi.

Söz konusu belgeler, 1938’de Mareşal Józef Piłsudski’nin Polonya’sının, Alman Reich’i ile Polonya ve Alman Yahudilerinin Afrika’ya sınırdışı edilmelerini öngördüğünü ve planladığını kanıtlamaktadır.

Belgeler muhtemelen iki devlet arasında ortak Lepecki Komisyonu’nun kurulmasını öngören « Madagaskar Planı » ile ilgilidir. Bu proje, İngiliz donanması yüzünden Yahudileri gidecekleri yere ulaştırmanın imkansızlığı nedeniyle İkinci Dünya Savaşı’nın başında terk edilir.

Devlet Başkanı Putin bu hatırlatma ile mevcut Polonya hükümetinin tarihi inkar etmesine ve Avrupa Parlamentosu’nun Sovyetler Birliği’ni İkinci Dünya Savaşı’ndan sorumlu tutan bir önergeyi [1] oylamasına bağlantı kurdu.