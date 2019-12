September 1939: Ein polnisches Mädchen trauert um ihre Schwester, die in Warschau durch ein deutsches Maschinengewehrfeuer getötet wurde.

Am 23. August jährt sich der nationalsozialistische-sowjetische Nichtangriffspakt, der es Hitler-Deutschland erlaubte, in Polen neun Tage später ohne Angst vor einer sowjetischen Intervention einzufallen. Da wird es zweifellos Kommentare in den westlichen Medien geben über den sowjetischen Diktator Joseph Stalin, der seine französischen und britischen Möchtegern-"Verbündeten verrät", über "Polens Dolchstoß in den Rücken ", der mit Adolf Hitler "kollaboriert" und so weiter.

Es ist ein jährliches Ereignis, das von westlichen russenfeindlichen Propagandisten mit Spannung erwartet wird, um uns an die schändliche sowjetische Rolle am Beginn des Zweiten Weltkriegs zu erinnern. Heute natürlich, wenn die Mainstream-Medien "Sowjet" sagen, wollen sie, dass Sie an Russland und seinen Präsidenten Wladimir Putin denken. Westliche "Journalisten" können sich nicht über Putin entscheiden: Mal ist er ein anderer Hitler, manchmal wieder ein anderer Stalin.

Wenn es um den Zweiten Weltkrieg geht, steht Polen über jeglicher Kritik und bekommt als erstes "Opfer" sowohl Nazideutschlands als auch der UdSSR im Westen viel Sympathie. Die Wehrmacht überfiel Polen am 1. September [1939]; und die Rote Armee fiel 17 Tage später aus dem Osten [in Polen] ein. Es war ein sowjetischer "Dolchstich in den Rücken".

Wirklich? Winston Churchill, damals Erster Lord der Admiralität, sah die Sache anders. In einer BBC-Sendung vom 1. Oktober 1939 stellte er fest, dass die sowjetische Handlung "eindeutig für die Sicherheit Russlands gegen die Nazi-Bedrohung notwendig sei.“ Angesichts der Tatsache, dass die polnische Regierung zusammengebrochen war, war es besser, dass die UdSSR sich in diesen östlichen Grenzgebieten befindet, als Nazi-Deutschland.

In den 1930er Jahren spielte Polen eine Plünderer-Rolle. Es war praktisch eine rechtsextreme Diktatur, antisemitisch und mit dem Faschismus sympathisierend. 1934, als die UdSSR über Hitler Alarm schlug, unterzeichnete Polen in Berlin einen Nichtangriffspakt. Wer hat wen in den Rücken gestochen? Frankreich hatte ein formelles Bündnis mit Polen und fühlte sich verraten. Bis 1939 tat Polen alles, um die sowjetischen Bemühungen zum Aufbau einer Anti-Nazi-Allianz zu sabotieren, die auf der antideutschen Koalition des 1. Weltkrieges von Frankreich, Großbritannien, Italien und 1917 den Vereinigten Staaten beruhte. Es mag überraschen, aber Maksim Litvinov, der sowjetische Kommissar für auswärtige Angelegenheiten, sah das faschistische Italien als Teil eines Verteidigungsbündnisses gegen Hitler-Deutschland. Litwinow wollte auch Polen in seine Anti-Nazi-Koalition einbringen und warnte 1934 seinen polnischen Amtskollegen Józef Beck vor der Hitler Gefahr. Beck lachte ihn aus.

Polen fühlte sich zwischen zwei feindlichen Großmächten gefangen, aber von den beiden war die UdSSR bei weitem sein "schlimmster Feind". Das waren alte Linien; Die polnische Russophobie geht auf viele Jahrhunderte zurück. In den Jahren 1934-1935, als die UdSSR einen gegenseitigen Hilfepakt mit Frankreich anstrebte, versuchte Polen, ihn zu verhindern. 1938, während der tschechoslowakischen Krise, sagte Außenminister Beck, dass, falls Hitler die Sudetengebiete bekommen sollte, Polen den Bezirk Teschen bekommen sollte. Mit anderen Worten, wenn Hitler seine Beute bekommt, wollen wir Polen die Unsere. Litvinov warf Beck vor, Hitler in die Hände zu spielen, aber Beck lachte ihn wieder aus. Polen war 1938 Hitlers Komplize, bevor es 1939 sein Opfer wurde.

Was ist mit Frankreich und Großbritannien? Die UdSSR betrachtete Frankreich als "Dreh- und Angelpunkt" der kollektiven Sicherheit in Europa. Unterstützt von Stalin warnte Litwinow seine westlichen Amtskollegen, Hitler sei auf Krieg aus und es sei wichtig, ein Verteidigungsbündnis gegen ihn zu organisieren. Es war Litvinov, nicht Churchill, der zuerst die "Große Allianz" gegen Hitler konzipierte. Leider erlitt die sowjetische Politik einen Rückschlag nach dem anderen. Litwinows Koalition wurde zur Großen Allianz, die es jedoch nie gab.

Wie ist das möglich? Unter anderem, weil die konservativen Eliten Großbritanniens und Frankreichs und auch allgemein in Europa den Bolschewismus mehr fürchteten als den Nazismus. Natürlich gab es wichtige Ausnahmen in dieser allgemeinen Regel; Sowjetische Diplomaten nannten sie "weiße Krähen". Die Nazis wurden für ihre Männlichkeit und Virilität bewundert. Der Geruch von faschistischem Leder und Schweiß war ein mächtiges Aphrodisiakum für unsichere, müde europäische Eliten, die Nazi-Deutschland als Bollwerk gegen den Bolschewismus sahen.

Der britische Premierminister Neville Chamberlain fürchtete den Sieg der UdSSR mehr als eine Niederlage durch Nazi-Deutschland. Eine siegreiche Rote Armee, mit Bolschewismus in ihrem Gepäck, könnte bis ins Herz Europas vordringen. "Ich habe Hitler getroffen", erklärte Chamberlain im September 1938 nach einem von drei Besuchen in Deutschland, "und ich glaube ihm". Aber die Münchner Abkommen, die die Tschechoslowakei opferten, förderten nur weitere Nazi-Aggressionen.

Eine letzte Chance gab es 1939, um ein Bündnis gegen Nazi-Deutschland zu schließen. Wieder ergriff die sowjetische Seite die Initiative. Und wieder verschwendeten die Briten, denen die Franzosen widerwillig folgten, die Zeit. In der Tat, wenn man die sowjetischen diplomatischen Papiere von Mitte bis Ende der 1930er Jahre liest, ist es schwer, die Schlussfolgerung zu vermeiden, dass Großbritannien der Hauptsaboteur der sowjetischen kollektiven Sicherheit war. Stalin entließ Anfang Mai 1939 den scheinbar Don Quichote-haften Kommissar Litwinow und ersetzte ihn durch den härteren Wjatscheslaw Molotow. Vielleicht würden französische und britische Unterhändler Molotow ernster nehmen. Das ist aber nicht passiert. Sie vergeudeten immer noch die Zeit, mit dem Ergebnis, so dass auch die allerletzten Verhandlungen in Moskau im August 1939 scheiterten. „Diese Leute kann man nicht ernst nehmen“, schloss Stalin, und so unterzeichnete er einen Vertrag mit Hitler, um einen Krieg mit unzuverlässigen Verbündeten zu vermeiden.

Das letzte Kapitel dieser abgrundtiefen Geschichte fand im Herbst 1939 und im Winter 1940 statt, als die Briten beschlossen, eine Sammlung von Telegrammen und Botschaften, ein so genanntes Weißbuch, über die Verhandlungen von 1939 zu veröffentlichen. Ihr Ziel war es, zu zeigen, dass das Scheitern dieser Verhandlungen bei der sowjetischen Seite lag, nicht bei den Briten und Franzosen. Das Weißbuch kam im Januar 1940 zur Imprimatur, und das britische Außenministerium wollte es unbedingt veröffentlichen.

Die ganze Geschichte erwies sich als Fiasko, weil der Quai d’Orsay, das französische Außenministerium, "gewisse Bedenken" gegen die Veröffentlichung hatte und sein Veto einlegte. Französische Diplomaten waren Meister in Understatements. In Paris dachten sie, das Weißbuch könne so interpretiert werden, dass die sowjetische Seite es ernst meinte, ein Anti-Nazi-Bündnis zu schließen, während sie, die Franzosen und die Briten, es nicht waren. Das Weißbuch löste in Paris zusätzliche Irritationen aus, weil es unterließ zu sagen, dass Frankreich mehr als London eine Einigung mit Moskau anstrebte. Der Quai d’Orsay drohte, sein eigenes Gelbes Buch zu veröffentlichen, um Frankreichs Glaubwürdigkeit zu retten, obwohl es davon wenig gab.

Die polnische Exilregierung war auch nicht allzu eifrig für Veröffentlichung, da Polen versuchte, die Gespräche von 1939 zu behindern. Es begann, wie ein Sturz unter Dieben auszusehen. Um die Peinlichkeit noch zu verstärken, befürchtete ein hochrangiger Beamter des Auswärtigen Amtes, dass das Weißbuch "tendenziös" sei. Ein anderer Beamter zeigte sich besorgt über die Reaktion der USA. Würden Amerikaner dem britischen Bericht Glauben schenken", da unser Ruf [in den Vereinigten Staaten], die Wahrheit zu sagen, nicht zu rosig ist"? Dann gab es die zusätzliche Sorge, dass die UdSSR ihren eigenen Bericht veröffentlichen könnte. Was wäre, wenn die öffentliche Meinung der sowjetischen Seite und nicht den Briten glaubte? Am Ende hat die britische Regierung klugerweise beschlossen, das Weißbuch nicht zu veröffentlichen. Es wurde schnell vergessen während der militärischen Katastrophen, in die Großbritannien und Frankreich im Frühjahr 1940 gerieten.

Hier ist der eigentliche Kontext zum nationalsozialistischen-sowjetischen Nichtangriffspakt, von dem Sie in den westlichen Mainstream-Medien nie hören werden. Westliche Historiker haben stark versucht, die Beschwichtigung zu erklären und Chamberlains Ruf zu retten. Aber selbst britische und französische Diplomaten hatten damals das Bedürfnis, ihr Verhalten zu verschleiern, aus Angst, sie würden die Schuld für das gescheiterte Bündnis von 1939 tragen. Wir eliminierten "eine ziemlich traurige Sache", sagte ein Beamter des Auswärtigen Amtes. Und sie taten es auch. Es war Sympathie für den Faschismus, die den Westen über Hitler verwirrte.

Was für eine Komödie. Und was für Skrupel in London. Heutzutage machen sich westliche Regierungen und ihre "inspirierten" Journalisten, wenn man sie überhaupt Journalisten nennen darf, keine Sorgen über "tendenziöse" Argumente, wenn es darum geht, die Russische Föderation anzuschwärzen. Es ist alles, was los ist. Sollten wir sie die Rollen der UdSSR und Nazi-Deutschlands im Beginn des Zweiten Weltkriegs gleichsetzen lassen? Sicher nicht. Es war Hitler, der den Krieg wollte, und die Franzosen und Briten, vor allem die Briten, die ihm immer wieder in die Hände spielten, sowjetische Vorschläge für kollektive Sicherheit ablehnten und Frankreich dazu drängten, dasselbe zu tun. Dann und erst dann versuchte Stalin, Hitler durch den Nichtangriffspakt zu besänftigen. Wie sich herausstellte, klappte die sowjetische Beschwichtigung nicht besser für die UdSSR, als für Frankreich und Großbritannien. Tatsächlich erwies es sich im Juni 1941 als eine Katastrophe.

Wenn unbestreitbare Fakten und reale Geschichte wirklich eine Rolle spielten, hätten die Mainstream-Medien eine Waffe weniger in ihrem Werkzeugkasten skurriler Propaganda, mit der sie Präsident Putin und Russland angreifen könnten. Leider schenken westliche Propagandisten nicht viel Aufmerksamkeit auf das, was in der Vergangenheit wirklich passiert ist, was so aussieht wie das, was in der Gegenwart vor sich geht. Es gibt die Gefahr und warum diese Verbreiter von Täuschungen ausgesetzt und herausgefordert werden müssen.