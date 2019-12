Tyrkiske forhandlinger om masseoverføring av jihadister til Libya

Den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan har inngått en militærallianse med den libyske «regjering for nasjonal overenskomst» (GNA), ledet av Fayez Al-Sarraj og som har tilhold i Tripoli og er støttet av De Forente Nasjoner (FN). Erdogan har allerede sørget for overlevering av armerte kjøretøy og droner, men det gjenstår å utplassere tropper.

I Ankara forventes det at nasjonalforsamlingen vil vedta en godkjenning for at den tyrkiske hæren utplasserer regulære tropper.

Samtidig holder imidlertid den tyrkiske hæren seg passive i Idlib hvor jihadistene nå angripes av den syriske hæren i samarbeid med de russiske luftstyrkene. Her er to tyrkiske observasjonsposter nå omringet av den syriske hæren. Ti tusenvis jihadister har blitt flyttet inn i Tyrkia.

Den 25. desember 2019 hadde president Erdogan et hastebesøk til Tunis. Han var behørig ledsaget av Hakan Fidan, sjefen for den nasjonale tyrkiske etterretningstjenesten (Millî İstihbarat Teşkilatı) og med sine utenriks- og forsvarsministre. Delegasjonen ble mottatt av den tunisiske presidenten Kaïs Saïed, en jurist som er støttet av det muslimske brorskapet. Han ga sin tyrkiske motpart grønt lys til å bruke flyplassen og havnen i Djerba for masseoverføring av jihadister til Tripolis og Misrata.