Voltaire İletişim Ağı
SURİYE’DE KİMYASAL SİLAH MI?

OPCW raporunun tahrif edilmesinde Fransa’nın oynadığı rol

Voltaire İletişim Ağı
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Wikileaks, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne (OPCW) ait yeni iç yazışma belgelerini yayınladı [1]. Bir elektronik posta, Müfettiş İan Henderson’un çalışmalarının, örgüt başkanının özel kalem müdürü Sébastien Braha emriyle ortadan kaldırıldığını doğruluyor [2].

Bu Fransız diplomat, örgütün soruşturmasını kontrol altına almak üzere Duma’ya yönelik sözde kimyasal saldırıdan üç ay önce OPCW’de görevlendirilen bir « cadre d’Orient »dur (Dışişleri Doğu konuları uzmanı- ç.n.).

Sébastien Braha (fotoğrafta), « Lütfen bu belgeyi arşivden çıkarınız […]. Ve eğer varsa, arşivlerde teslimatı/saklanmasına ilişkin her türlü izi lütfen ortadan kaldırınız » diye belirtiyor.

İan Henderson, Duma’da (Suriye) saldırıya uğradığı iddia edilen yerde bulunan iki silindirin bir uçak ya da helikopterden atılmak yerine elle yerleştirildiğini tespit etmişti.

Elden geçirilen rapor, ABD, Birleşik Krallık ve Fransa’nın 13-14 Nisan 2018 gecesi ortak olarak düzenlediği bombardımanı haklı çıkarmak için kullanılmıştı.

Çeviri
Osman Soysal

[1] “OPCW Douma Docs”, Wikileaks, December 27, 2019.

[2] “OPCW raporu tahrif edilmişti”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 28 Kasım 2019.

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Kaynak : “OPCW raporunun tahrif edilmesinde Fransa’nın oynadığı rol”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 30 Aralık 2019, www.voltairenet.org/article208724.html

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