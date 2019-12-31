Lübnan’dan havale edilen milyonlarca dolar

İsviçre’den bir kaynağın, döviz cinsinden virmanların durdurulmasından sonra, « siyasi nüfuz sahibi kişi » (Politically exposed person) olarak nitelendirilen 9 kişinin 2,5 milyar doları yurtdışına havale ettiğini ifşa etmesi sonrasında, Lübnan mali savcısı Yargıç Ali İbrahim (fotoğrafta) soruşturma başlattı.

Mecliste, eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ve Bankalar Birliği Başkanı Salim Sfeir’in de katılımıyla İbrahim Kanaan başkanlığında bir olağanüstü oturum düzenlendi. Oturum sonrasında Merkez Bankası Başkanı Riad Salame, konuyu İsviçreli mevkidaşıyla görüşeceğini belirtti.

İsviçre bankaları yasal temeli olmaksızın bu paraları tahsil etmiş bulunuyor. Lübnan Merkez Bankası’nın talimatıyla dolar cinsinden para transferlerinin durdurulması kararı, meclis tarafından onaylanmadığı için gayrimeşrudur.

Söz konusu 2,5 milyar dolar, sınırlama kararından hemen önce eski Başbakan Fuad Sinyora adına transfer edilen 6 ila 8 milyar dolardan ayrıdır. Öte yandan mali savcı, 2006 ila 2008 yılları arasında 11 milyar doların ortadan kaybolması çerçevesinde Fuad Sinyora hakkında yürüttüğü soruşturmayı sürdürmektedir.