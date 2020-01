In Turchia e nel Kurdistan iracheno calzature anti-cristiane

La società FLO, che ha sede a Gaziantep (Turchia), produce calzature che permettono di calpestare a ogni passo il simbolo cristiano per eccellenza, la croce.

Il prodotto è ora venduto liberamente in Turchia e nel Kurdistan iracheno.

Maometto, fondatore dell’islam, fu cresciuto cristiani. La sua prima moglie era cristiana. Quando gli omayyadi portarono l’islam in Levante, furono accolti a Damasco come cristiani autentici, appartenenti a un nuovo rito, adattato per i beduini. Con il tempo l’islam si è rivoltato contro i cristiani, pretendendo pagassero un’imposta particolare, dal momento che non versavano la zakat mussulmana [obbligo religioso prescritto dal Corano di “purificare” la propria ricchezza, ndt]. L’imposta è stata progressivamente appesantita, fino ad arrivare a Daesh, che invece ha espulso i cristiani in gran numero.