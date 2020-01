Transferência de milhões de dólares do Líbano

O Procurador financeiro libanês, o Juiz Ali Ibrahim (foto), abriu uma investigação depois que uma fonte suíça revelou a transferência de US $ 2,5 mil milhões (bilhões-br) por 9 personalidades classificadas como «Pessoas expostas politicamente» (Politically exposed person), após o bloqueio de transferências em divisas estrangeiras.

Uma reunião extraordinária realizou-se no Parlamento, sob a presidência de Ibrahim Kanaan, na presença do Ministro das Finanças cessante, Ali Hassan Khalil, e do presidente da Associação de Bancos, Sélim Sfeir. Ao sair dela, o governador do Banco Central, Riad Salamé, garantiu acompanhar o caso com seu homólogo suíço.

Na ausência de fundamento jurídico, os bancos suíços retiveram este dinheiro. Com efeito, o bloqueio de transferências em dólares, ordenado pelo Banco Central do Líbano, é ilegal porque não foi submetido ao Parlamento.

Estes 2,5 mil milhões são distintos dos 6 a 8 mil milhões de dólares transferidos em nome próprio pelo antigo Primeiro-ministro Fouad Siniora precisamente antes do bloqueio. No entanto, o Procurador financeiro acusa Fouad Siniora no quadro do desaparecimento de US $ 11 mil milhões de dólares entre 2006 e 2008.