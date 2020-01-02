Türkiye ve Irak Kürdistanı’nda Hıristiyanlık karşıtı ayakkabılar

Merkezi Gaziantep’te (Türkiye) bulunan FLO şirketi, atılan her adımda Hıristiyanların simgesi haçın ezilmesine imkan veren ayakkabılar üretti.

Bu ürün, Türkiye ve Irak Kürdistanı’nda serbestçe satılmaktadır.

İslam, Hıristiyanlar tarafından eğitilen Muhammed tarafından kuruldu. Onun ilk eşi Hıristiyandı. Emeviler, Levant Bölgesi’ne İslam’ı getirdiklerinde, Şam’da bedevilere uyarlanmış yeni bir ibadet uygulayan gerçek Hıristiyanlar olarak karşılandılar. İslam ancak zaman içerisinde, Müslümanların zekatını ödemedikleri için onlara önce özel bir vergi dayatarak, ardından bu vergiyi ağırlaştırarak Hıristiyanları hedef almaya başlamış ve son olarak da IŞİD onları kitleler halinde yaşadıkları topraklardan kovmuştur.