USA usprawiedliwiają zabójstwo generała Sulejmani

Ta historia, nawet jeśli jest logiczna, to chyba nie jest wiarygodna. Strategia przypisywana generałowi Sulejmani w żaden sposób nie pasuje ani do jego dobrze znanego sposobu działania, ani do sposobu działania irańskich służb specjalnych. Wręcz przeciwnie, ona dziwnie przypomina logikę ambasadora USA Johna Negroponte: rozpalenie wojny domowej w Iraku jako środka do stłumienia irackiego oporu. Oczywiście możliwe są inne interpretacje wydarzeń, począwszy od pragnienia USA, by wykorzystać wewnątrzirański klincz Armii Republiki Islamskiej i Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Jakoby właśnie po to, by udaremnić ten spisek, Stany Zjednoczone 2 stycznia 2020 roku zabiły Kasema Sulejmani i jego wiernego stronnika Abu Mahdi al-Muhandisa. [ 2 ] Według Stanów Zjednoczonych, Iran został ostrzeżony w oświadczeniu złożonym przez sekretarza obrony USA Marka Espera. [ 3 ]

Pośród narastających protestów społeczności szyickiej przeciwko irańskiemu wpływowi na iracką klasę polityczną, prawdopodobnie doszło do ataków [skierowanych] przeciwko interesom USA, co wywołało amerykańską reakcję [skierowaną] przeciwko irackim demonstrantom, co z kolei rozpaliło iracki nacjonalizm ze szkodą dla trwającego [antyirańskiego] powstania.

Tłumaczenie

Grzegorz Grabowski

Polski blog



