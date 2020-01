« Horizons et débats », n°26-27, 9 décembre 2019

« New Deal vert » ?

Le monde a-t-il besoin d’un « New Deal vert » ?, par Karl Müller / Ursula von der Leyen veut un « Green Deal européen » / « Propagande massive des médias en vue d’une confrontation occidentale avec la Chine », par Willy Wimmer / « L’Etat de droit et la démocratie sont en péril ». Au sujet de l’audition au Bundestag « Les médias sous le feu des critiques » / Le Rapporteur spécial de l’ONU sur la torture, Nils Melzer, a une fois de plus appelé à mettre fin à la torture de Julian Assange / Le tournant – l’époque la plus passionnante de ma vie. Rapport d’un témoin de l’époque d’Erfurt, par Katrin Kirchner / Première session parlementaire après les élections : une pochette-surprise peu probable !, par Marianne Wüthrich / Comment renforcer le principe de milice en Suisse ?, par René Roca / Armée de milice et bénévolat / « Ma communauté, mon chez-moi », par Rita Brügger / Populisme climatique néolibéral. Créer et préserver de bonnes conditions de vie pour tous !, par Matthias Burchardt / Le sauvetage de l’alpage de Vorderdurnachtal – un exemple vivant de soutien et de solidarité en Suisse, par Werner Wüthrich /