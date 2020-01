« Horizons et débats », n°29, 6 janvier 2020

Quelle alternative à la globalisation occidentale du monde ?

La globalité à l’étude : des alternatives éthiquement responsables à l’actuel système économique et financier mondial, par Hans Köchler / « Conférences suisses – textes sur le droit international et l’ordre mondial » / Les transformations de la politique étrangère dans toute l’Asie / Le Pakistan renforce ses liens militaires avec l’Iran et garde l’Inde à l’oeil, par M. K. Bhadrakumar / L’avertissement des Etats-Unis pourrait être une ingérence inutile dans la souveraineté du Pakistan, par Zamir A. Awan / La fin provisoire d’une farce électorale dans l’Hindou-Kouch !, par Matin Baraki / La paix, la guerre et le « (New) Deal vert », par Karl Müller / Une fois de plus, la démocratie a triomphé : le Brexit est inéluctable, par Nicola Ferronato / Poursuivre un objectif présumé à l’aide de subterfuges et de ruses ? Réflexions au sujet de la Session parlementaire d’hiver, par Marianne Wüthrich / L’idée coopérative fait partie du patrimoine culturel de l’humanité. Sur les traces d’Elinor Ostrom en Suisse et au Sri Lanka, par Werner Wüthrich / « Goethe ou Google : qui nous explique le monde ? » / Des pédiatres allemands mettent en garde contre les téléphones portables et les tablettes.