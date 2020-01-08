Хотела бы от имени моего правительства сообщить, что Соединенные Шта-ты в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций пред-приняли определенные действия в порядке осуществления своего неотъемлемого права на самооборону. Эти действия были предприняты в ответ на рост в по-следние месяцы числа совершаемых Исламской Республикой Иран и поддержи-ваемыми Ираном ополчениями вооруженных нападений, направленных против сил и интересов Соединенных Штатов Америки в регионе Ближнего Востока, с целью удержать Исламскую Республику Иран от совершения или поддержки дальнейших нападений, направленных против Соединенных Штатов или их ин-тересов, и снизить способность ополчений, поддерживаемых Исламской Респуб-ликой Иран и силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей ис-ламской революции, совершать нападения. Эти действия включают проведенную 2 января 2020 года операцию против членов руководства сил «Аль-Кудс» Корпу-са стражей исламской революции на территории Ирака. Соединенные Штаты го-товы принять в регионе дополнительные меры, необходимые для дальнейшей защиты персонала и интересов Соединенных Штатов.

В последние несколько месяцев Соединенные Штаты являлись объектом серии нараставших угроз и участившихся вооруженных нападений со стороны Исламской Республики Иран. К их числу относятся инцидент с созданием угрозы десантному кораблю ВМС США «Боксер» 18 июля 2019 года, когда корабль осу-ществлял запланированный проход через Ормузский пролив, со стороны иран-ской беспилотной авиационной системы, о чем Совету сообщалось ранее, а так-же совершенное 19 июня 2019 года вооруженное нападение с применением иран-ской ракеты класса «земля-воздух» на беспилотный разведывательный летатель-ный аппарат ВМС США «MQ 4», который, находясь в международном воздуш-ном пространстве, выполнял в штатном режиме задачу наблюдения за обстанов-кой в Ормузском проливе. Действия, предпринятые Соединенными Штатами, произошли в контексте непрекращающихся вооруженных нападений со стороны Исламской Республики Иран, которые ставили под угрозу международный мир и безопасность и включали угрожающие свободе судоходства и безопасности меж-дународной торговли нападения на торговые суда вблизи порта Эль-Фуджайра и в Оманском заливе, а также нападения с применением ракетных средств и беспи-лотных летательных аппаратов на территорию Саудовской Аравии.

Кроме того, поддерживаемые силами «Аль-Кудс» ополчения участвовали в ряде нападений на силы Соединенных Штатов. Поддерживаемые силами «Аль Кудс» ополченческие группы в Ираке, включая группировку «Катаиб Хиз-балла», провели серию непрямых обстрелов баз, на которых размещаются силы Соединенных Штатов в Ираке. 27 декабря 2019 года в результате одного из таких нападений был убит подрядчик правительства Соединенных Штатов и получили ранения четыре американских военнослужащих — все они находились в Ираке с согласия и по просьбе иракского правительства для проведения операций по борьбе с ИГИЛ, о чем Совет был уведомлен письмом Соединенных Штатов от 23 сентября 2014 года. Непосредственным ответом на это совершенное 27 декабря нападение стал нанесенный Соединенными Штатами 29 декабря 2019 года удар по пяти целям, связанным с группировкой «Катаиб Хизбалла» в Ираке и Сирии. После этого «Катаиб Хизбалла» и другие поддерживаемые сила-ми «Аль-Кудс» ополчения участвовали в совершенном 31 декабря 2019 года нападении на посольство Соединенных Штатов в Багдаде, в результате которого имуществу посольства был причинен значительный ущерб.

После предпринятых нами ответных действий Иран 7 января выпустил бо-лее десятка баллистических ракет по вооруженным силам Соединенных Штатов и силам коалиции в Ираке. Совершенно очевидно, что эти ракеты были выпуще-ны с территории Ирана и были нацелены на по крайней мере две иракские воен-ные базы, на которых размещаются военнослужащие Соединенных Штатов и персонал коалиции, в Эль-Асаде и Эрбиле.

Соединенные Штаты хотели бы отметить — как они неоднократно делали в последние годы, — что мы по прежнему привержены дипломатическому урегу-лированию. Мы готовы без каких-либо предварительных условий принять уча-стие в серьезных переговорах с Ираном с целью предотвратить новые угрозы международному миру и безопасности или дальнейшую эскалацию со стороны иранского режима.

Прошу Вас распространить настоящее письмо в качестве документа Совета Безопасности.