Сеть Вольтер

Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с объявлением Ирана об очередном этапе приостановки своих обязательств в рамках «ядерной сделки»

Сеть Вольтер | Москва (Россия)
+
JPEG - 35.9 kb

Принятые иранской стороной 5 января решения о вынужденном продолжении приостановки добровольных обязательств, вытекающих из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), являются следствием накопившихся внутри договорённостей противоречий, над преодолением которых всем нынешним странам-участницам необходимо продолжать усиленно работать. Не видим иного действенного рецепта для спасения «ядерной сделки».

Исходим из того, что сохранение всеобъемлющих договорённостей и обеспечение их устойчивой реализации должно оставаться приоритетной задачей для всех партнёров. Призываем все вовлечённые стороны руководствоваться именно этими соображениями, не создавать дополнительной напряжённости и неопределённости в отношении перспектив СВПД, остающегося глобальным достоянием.

Отдаём должное официальным иранским заверениям в том, что объявленный этап приостановки является заключительным. Ожидаем, что МАГАТЭ подтвердит это.

Еще более важное значение придаём готовности Тегерана незамедлительно вернуться к полному соблюдению всех требований СВПД, как только будут сняты его законные озабоченности относительно невыполнения условий «ядерной сделки» некоторыми другими участниками. В этом плане действительно есть пробелы, которые неоднократно обсуждались. Надеемся, что необходимые развязки в конечном итоге будут найдены. Многое в этом отношении зависит от наших европейских коллег.

Заявление Ирана о том, что он более не считает себя связанным теми или иными ограничениями, предусмотренными в СВПД, необходимо рассматривать в контексте всего происходящего вокруг договорённостей, начиная с мая 2018 г., когда США в одностороннем порядке их разорвали. Последовавшие за этим со стороны Вашингтона массированные нападки на СВПД и те государства, которые продолжают выполнять договорённости, скреплённые резолюцией СБ ООН 2231, стали серьёзным осложнением в процессе осуществления «ядерной сделки». Первопричины нынешнего кризиса вокруг СВПД кроются именно в этом. Они хорошо известны и понятны всем членам международного сообщества, так что переложить ответственность на Иран ни у кого не получится.

Отказ Тегерана от предусмотренных СВПД ограничений на развитие своих мощностей и технологических возможностей в области обогащения урана сам по себе не несёт какой-либо угрозы с точки зрения распространения ядерного оружия. Все свои действия Иран осуществляет в тесном взаимодействии и под постоянным контролем со стороны МАГАТЭ. Отмечаем заявленную иранским руководством приверженность сотрудничеству с Агентством, готовность поддерживать его на прежнем уровне, который беспрецедентен как по масштабам, так и по глубине проверок.

Подчеркиваем, что речь идёт о временной приостановке тех элементов СВПД, которые выходят за рамки ДНЯО и Соглашения о всеобъемлющих гарантиях. На них Иран согласился в 2015 г. ради достижения компромисса, исходя из выстроенного в рамках сделки баланса интересов и принципа взаимности. Этот баланс был нарушен не по его вине.

Российская сторона сохраняет полную приверженность СВПД и поставленным в нём целям, над достижением которых мы готовы продолжать работать. Вызовы, с которыми международному сообществу пришлось столкнуться в процессе осуществления всеобъемлющих договорённостей, требуют проявления политической воли и решительного коллективного ответа, прежде всего, со стороны основных участников СВПД. Убеждены, что когда эти вызовы будут преодолены, у иранской стороны не останется причин отклоняться от согласованных требований. Настоятельно призываем всех партнёров не сворачивать с пути, заданного СВПД, и создать условия для возвращения его реализации в устойчивое русло.

Сеть Вольтер

Вольтер, международное издание

Данная статья находится под лицензией Creative Commons

Вы можете свободно пользоваться стятьями Réseau Voltaire в некоммерческих целях, при условии, что источник цитируется и что содержание не меняется. (лицензия CC BY-NC-ND).

Источник : « Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с объявлением Ирана об очередном этапе приостановки своих обязательств в рамках «ядерной сделки»  », Сеть Вольтер, 6 января 2020, www.voltairenet.org/article208862.html

Поддержать Сеть Вольтер

Вы пользуетесь настоящим сайтом, где вы можете найти качественные анализы, которые помогают вам создать ваше собственное мироззрение. Для того, чтобы мы могли продолжить эту работу, нам нужа ваша поддержка.
Помогите нам вашим пожертвованием

Как участвовать в Сеть Вольтер ?

Все деятели сети – добровольцы.
- Профессиональные переводчики : Вы можете участвовать в переводе статей.

Подготовка новой войны против Ливии
Евросоюз: наступила пора применить силу
Французский политический класс и нарушение им Конституции
Кроме Ирана также и Китай на прицеле США
Кроме Ирана также и Китай на прицеле США
Манлио Динуччи, Сеть Вольтер
 
Уведомление США о ликвидации Qassem Soleimani
Уведомление США о ликвидации Qassem Soleimani
Келли Крафт, Сеть Вольтер
 
Ливан: подноготная банковского кризиса
Ливан: подноготная банковского кризиса
Тьерри Мейсан, Сеть Вольтер
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина
Владимир В. Путин, Сеть Вольтер
 