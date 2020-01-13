Venezüella’da Juan Guaidó ayak diretiyor

Venezüella Ulusal Meclisi eski başkanı Juan Guaidó, bu göreve yeniden seçilmesini, dolayısıyla kendini geçici devlet başkanı olarak ilan etme sürecini sahneleme çabasını sürdürüyor.

Yeni Meclis Başkanı Luis Parra ise geçici devlet başkanlığı talebinde bulunmadı.

7 Ocak 2020’de El Nacional gazetesinde düzenlenen kuraldışı bir oturumda arkadaşları tarafından seçildiğini düşünen Juan Guaidó, Meclise gelerek Bolivarcı Cumhuriyetin devlet başkanı olarak yemin etti.

Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ona olan güvenini yeniledi.

Olayın sona ermeden kürsüden çekilen bu fotoğrafta, milletvekili sıralarının boş olduğu bir meclis salonunda fotoğraf çeken gazeteciler yer almaktadır.