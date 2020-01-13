Voltaire İletişim Ağı

Twitter, Venezüellalılara ait resmi hesapları kapattı

Voltaire İletişim Ağı
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Twitter, Venezüella Bolivarcı Cumhuriyeti’nden kırka yakın kurum ve kişinin hesabını kaattı.

Kaliforniyalı şirket altı aydan beri İran, Suudi Arabistan, Rusya, Bangladeş ve İspanya’da bazı hesapları kapattı. Şirkete göre « devletler tarafından desteklenen bilgilerin » yayınının engellenmesi söz konusudur.

Twitter, Temmuz 2019’da Venezüella ile ilgili olarak, iddiaya göre « Nicolás Maduro hükümetini desteklemek için Rusya’dan yönlendirilen » bir kampanya karşısında « ABD’nin güvenliğini koruma » gerekliliğini dile getirmişti.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Twitter, Venezüellalılara ait resmi hesapları kapattı”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 13 Ocak 2020, www.voltairenet.org/article208883.html

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