Twitter, Venezüellalılara ait resmi hesapları kapattı

Twitter, Venezüella Bolivarcı Cumhuriyeti’nden kırka yakın kurum ve kişinin hesabını kaattı.

Kaliforniyalı şirket altı aydan beri İran, Suudi Arabistan, Rusya, Bangladeş ve İspanya’da bazı hesapları kapattı. Şirkete göre « devletler tarafından desteklenen bilgilerin » yayınının engellenmesi söz konusudur.

Twitter, Temmuz 2019’da Venezüella ile ilgili olarak, iddiaya göre « Nicolás Maduro hükümetini desteklemek için Rusya’dan yönlendirilen » bir kampanya karşısında « ABD’nin güvenliğini koruma » gerekliliğini dile getirmişti.