Déclaration conjointe de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni à propos de l’Iran

Nous, dirigeants de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni, partageons des intérêts de sécurité fondamentaux communs, aux côtés de nos partenaires européens. L’un d’entre eux est de préserver le régime de non-prolifération nucléaire, et de veiller à ce que l’Iran ne développe jamais une arme nucléaire. Le Plan d’action global commun (JCPoA) joue un rôle clef à cet égard.

Ensemble, nous avons exprimé sans équivoque nos regrets et notre préoccupation après la décision des Etats-Unis de se retirer du JCPoA et de réimposer des sanctions contre l’Iran.

En dépit de circonstances de plus en plus difficiles, nous avons oeuvré avec ténacité pour préserver l’accord. Toutes les parties restant engagées dans le JCPoA, la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Russie, la Chine et l’Iran, avec l’Union européenne comme coordinateur, ont fait part de leur détermination continue à préserver le JCPoA.

Il est essentiel que l’Iran revienne au plein respect de ses obligations au titre de l’accord. Nous avons exprimé notre profonde préoccupation face aux actions entreprises par l’Iran en violation de ses engagements depuis juillet 2019. Ces actions doivent être infirmées. Nous nous réservons la possibilité de recourir à toutes les stipulations du JCPoA pour le préserver, et pour résoudre les questions relatives à la mise en oeuvre par l’Iran de ses engagements au titre du JCPoA, dans le cadre de celui-ci.

Nous devrons également définir un cadre de long terme pour le programme nucléaire de l’Iran.

Les événements récents ont mis en évidence le rôle déstabilisateur de l’Iran dans la région, notamment par l’intermédiaire du corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) et de la force Al-Qods. Notre engagement en faveur de la sécurité de nos alliés et partenaires dans la région est inébranlable. Nous devons répondre - par la diplomatie et de manière significative - aux préoccupations communes concernant les activités régionales déstabilisatrices de l’Iran, y compris celles liées à ses programmes de missiles. Nous réitérons notre disposition à poursuivre notre engagement en faveur de la désescalade et de la stabilité dans la région.

Nous prenons note de l’annonce de l’Iran concernant la destruction du vol UIA PS752, et nous engageons à travailler avec l’Iran sur les prochaines étapes.

Aujourd’hui, notre message est clair : nous restons attachés au JCPoA et à sa préservation ; nous exhortons l’Iran à annuler toutes les mesures incompatibles avec l’accord ; nous appelons l’Iran à s’abstenir de toute nouvelle action violente ou de prolifération ; et nous restons prêts à engager le dialogue avec l’Iran sur cette base afin de préserver la stabilité de la région./.