Japonya, soykırım suçlamaları karşısında Myanmar’ı destekliyor

Batı kampı, Myanmar konusunda bölünmüş durumda. Hindistan’dan sonra, Japonya da Rohingyalara karşı bir soykırım yapılmadığını, « Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu » olarak da anılan « İnanç Hareketi » terörizminin bastırılmasının söz konusu olduğunu söylüyor.

26 Aralık 2019’da Yangon’da (eski Rangun) basın toplantısı düzenleyen Japonya’nın Myanmar Büyükelçisi İşiro Maruyama, ülkesinin tutumunu açıklığa kavuşturdu. Hükümeti, kararlı bir şekilde Burma’da bir soykırımın değil, ama cihatçıların saldırısının yaşandığına inanmaktadır. Bu nedenle Uluslararası Adalet Divanı’nın, Aung San Suu Kyi’nin ifadesinden sonra koruyucu önlem almamasını umut ediyor [1].

1991 Nobel Barış Ödülü sahibi ve 2016’dan beri Myanmar’ın özel danışmanı olan Kyi, 2017 yılındaki Rohingya göçünden sonra bir uluslararası kampanyasının konusu oldu. Çin’de sahip olduğu destek, ABD-Çin rekabeti bağlamında yorumlandı. Hindistan’ın desteği Narendra Modi’nin hindutva siyasetine dayanıyordu.

« Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu », merkezi Mekke’de (Suudi Arabistan) olan bir cihatçı örgüttür. Dünya İslam Örgütü tarafından desteklenmekte ve Pentagon tarafından silahlandırılmaktadır [2].