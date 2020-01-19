Voltaire İletişim Ağı

Japonya, soykırım suçlamaları karşısında Myanmar’ı destekliyor

Voltaire İletişim Ağı
+

Batı kampı, Myanmar konusunda bölünmüş durumda. Hindistan’dan sonra, Japonya da Rohingyalara karşı bir soykırım yapılmadığını, « Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu » olarak da anılan « İnanç Hareketi » terörizminin bastırılmasının söz konusu olduğunu söylüyor.

26 Aralık 2019’da Yangon’da (eski Rangun) basın toplantısı düzenleyen Japonya’nın Myanmar Büyükelçisi İşiro Maruyama, ülkesinin tutumunu açıklığa kavuşturdu. Hükümeti, kararlı bir şekilde Burma’da bir soykırımın değil, ama cihatçıların saldırısının yaşandığına inanmaktadır. Bu nedenle Uluslararası Adalet Divanı’nın, Aung San Suu Kyi’nin ifadesinden sonra koruyucu önlem almamasını umut ediyor [1].

1991 Nobel Barış Ödülü sahibi ve 2016’dan beri Myanmar’ın özel danışmanı olan Kyi, 2017 yılındaki Rohingya göçünden sonra bir uluslararası kampanyasının konusu oldu. Çin’de sahip olduğu destek, ABD-Çin rekabeti bağlamında yorumlandı. Hindistan’ın desteği Narendra Modi’nin hindutva siyasetine dayanıyordu.

« Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu », merkezi Mekke’de (Suudi Arabistan) olan bir cihatçı örgüttür. Dünya İslam Örgütü tarafından desteklenmekte ve Pentagon tarafından silahlandırılmaktadır [2].

Çeviri
Osman Soysal

[1] “Aung San Suu Kyi before the International Court of Justice”; “Closing remarks by Aung San Suu Kyi before the International Court of Justice”, by Aung San Suu Kyi, Voltaire Network, 11 and 12 December 2019.

[2] “Çin’e karşı siyasal İslam”, yazan Thierry Meyssan, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 3 Ekim 2017.

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

Bu makale yaratıcı ortakların lisansı altındadır

Voltaire İletişim Ağı’nın makalelerini kaynak belirtmek ve ticari hedefler gütmeme koşuluyla, makalenin içeriğini değiştirmeden serbestçe çoğaltabilirsiniz (Lisans CC BY-NC-ND)

Kaynak : “Japonya, soykırım suçlamaları karşısında Myanmar’ı destekliyor”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 19 Ocak 2020, www.voltairenet.org/article208965.html

Voltaire İletişim Ağı’nı desteklemek

Kalite analizlerinden geçen bu Web Sitesi, dünya anlayışınızın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu sitenin devamını sağlamak için işbirliğinize ihtiyacımız var.
Bize bağışta bulunarak yardımcı olunuz.

Voltaire İletişim Ağı’na nasıl katılımcı olabilirsiniz?

Voltaire İletişim Ağı Moderatörlerinin hepsi fahri olarak çalışmaktadırlar.
- Profesyonel düzeyde Tercümanlar: Çevirilerinizle katkıda bulunabilirsiniz.

ABD-İran ilişkilerinin perde arkası
Libyalılara karşı yeni bir savaş hazırlığı
Fransız Sömürge Partisi'nin yeniden kurulması
“Gözlerimizin Önünde” (13/25)
Fransız Sömürge Partisi’nin yeniden kurulması
yazan Thierry Meyssan
Venezüella'da Juan Guaidó ayak diretiyor
Venezüella’da Juan Guaidó ayak diretiyor
Voltaire İletişim Ağı
 
Sadece İran değil, Çin de ABD'nin hedefinde
Sadece İran değil, Çin de ABD’nin hedefinde
yazan Manlio Dinucci, Voltaire İletişim Ağı
 
Ortadoğu'daki gerçek nükleer tehdit nedir?
Ortadoğu’daki gerçek nükleer tehdit nedir?
yazan Manlio Dinucci, Voltaire İletişim Ağı
 
Vladimir Putin Şam'da
Vladimir Putin Şam’da
Voltaire İletişim Ağı
 
Juan Guaidó meşruiyetini kaybediyor
Juan Guaidó meşruiyetini kaybediyor
Voltaire İletişim Ağı
 