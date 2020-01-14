Сеть Вольтер

Комментарий России к решению Великобритании, Германии и Франции формализовать процесс разрешения споров с Ираном

Сеть Вольтер | Москва (Россия)
+
JPEG - 19.2 kb

Решение европейских участников СВПД перейти к запуску механизма разрешения споров, предусмотренного параграфом 36 СВПД, и их обращение на этот счёт к Высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, являющемуся координатором Совместной комиссии СВПД, вызывает глубокое разочарование и серьёзную озабоченность.

Не видим для такого шага никаких оснований. Не исключаем, что непродуманные действия «евротройки» приведут к новой эскалации вокруг СВПД и сделают недостижимым возвращение осуществления «ядерной сделки» в изначально согласованные рамки, к чему «евротройка» якобы стремится.

Механизм разрешения споров создавался совершенно для других целей. Причины, приведшие к осложнениям в реализации СВПД, широко известны и не связаны с Ираном. Когда разрабатывался механизм, никто не мог предположить, что СВПД будет в одностороннем порядке разорван США. К сожалению, несмотря на серьезные усилия, прилагавшиеся вовлечёнными сторонами с момента выхода Вашингтона из «ядерной сделки» в мае 2018 г., вернуть договоренностям прежнюю устойчивость пока не удалось.

Решения Тегерана о приостановке своих добровольных обязательств по СВПД носят ответный характер и, прежде всего, являются реакцией на грубые нарушения договорённостей и резолюции СБ ООН 2231 со стороны США. При этом иранская ядерная программа остаётся под постоянным, беспрецедентным по масштабам и глубине проверки контролем МАГАТЭ. Иран полностью соблюдает ДНЯО, выполняет Соглашение с МАГАТЭ о всеобъемлющих гарантиях, применяет Дополнительный протокол. Прозрачность иранской ядерной деятельности – ключевой момент всей «ядерной сделки».

Отмечаем заявления лидеров стран «евротройки» о неприятии ими политики «максимального давления» в отношении Ирана и приверженности СВПД вопреки нажиму со стороны США. Вместе с тем, несмотря на демонстрацию готовности работать над созданием надёжных, эффективных путей обхода возведённых Вашингтоном препятствий, «евротройка» либо не готова, либо не может себе этого позволить. Отмечаем и серьёзные пробелы в выполнении всеобъемлющих договорённостей странами «евротройки».

Если и когда все эти многочисленные и разнообразные по своей природе и характеру проблемы будут устранены, у ИРИ не останется причин отклоняться от изначально согласованных параметров СВПД.

Предусмотренные в СВПД ограничения в отношении иранской ядерной программы, на которые Тегеран согласился пойти в интересах достижения компромисса с учётом выстроенного баланса интересов и взаимных обязательств, с самого начала носили временный характер. Об этом «евротройке» хорошо известно. Эти ограничения были нужны для того, чтобы создать пространство МАГАТЭ для получения ответов на имевшиеся у него вопросы к Тегерану, которые на деле были сняты менее чем за полгода. Тем не менее, Иран был готов соблюдать все условия «ядерной сделки» при должной взаимности и ответственном отношении со стороны остальных партнёров.

Несмотря на все вызовы, СВПД не утратил актуальности. Выступаем за его планомерное всестороннее осуществление в соответствии с теми параметрами, которые были согласованы при заключении договорённостей в 2015 г. и закреплены в резолюции СБ ООН 2231.

Настоятельно призываем «евротройку» не нагнетать ситуацию и отказаться от шагов, которые ставят под вопрос перспективы «ядерной сделки».

Сеть Вольтер

Вольтер, международное издание

Данная статья находится под лицензией Creative Commons

Вы можете свободно пользоваться стятьями Réseau Voltaire в некоммерческих целях, при условии, что источник цитируется и что содержание не меняется. (лицензия CC BY-NC-ND).

Источник : « Комментарий России к решению Великобритании, Германии и Франции формализовать процесс разрешения споров с Ираном », Сеть Вольтер, 14 января 2020, www.voltairenet.org/article208978.html

Поддержать Сеть Вольтер

Вы пользуетесь настоящим сайтом, где вы можете найти качественные анализы, которые помогают вам создать ваше собственное мироззрение. Для того, чтобы мы могли продолжить эту работу, нам нужа ваша поддержка.
Помогите нам вашим пожертвованием

Как участвовать в Сеть Вольтер ?

Все деятели сети – добровольцы.
- Профессиональные переводчики : Вы можете участвовать в переводе статей.

Иран идёт по стопам США и Израиля
Закулисная сторона отношений США и Ирана
Подготовка новой войны против Ливии
Послание Президента Федеральному Собранию
Послание Президента Федеральному Собранию
Владимир В. Путин, Сеть Вольтер
 
Кроме Ирана также и Китай на прицеле США
Кроме Ирана также и Китай на прицеле США
Манлио Динуччи, Сеть Вольтер
 
Нарушения Ираном суверенитета Ирака
Нарушения Ираном суверенитета Ирака
Мухаммед Хусейн Бахр Алюлум‎‎, Сеть Вольтер
 
Уведомление США о ликвидации Qassem Soleimani
Уведомление США о ликвидации Qassem Soleimani
Келли Крафт, Сеть Вольтер
 
Евросоюз: наступила пора применить силу
Евросоюз: наступила пора применить силу
Тьерри Мейсан, Сеть Вольтер
 