Комментарий России к решению Великобритании, Германии и Франции формализовать процесс разрешения споров с Ираном

Решение европейских участников СВПД перейти к запуску механизма разрешения споров, предусмотренного параграфом 36 СВПД, и их обращение на этот счёт к Высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, являющемуся координатором Совместной комиссии СВПД, вызывает глубокое разочарование и серьёзную озабоченность.

Не видим для такого шага никаких оснований. Не исключаем, что непродуманные действия «евротройки» приведут к новой эскалации вокруг СВПД и сделают недостижимым возвращение осуществления «ядерной сделки» в изначально согласованные рамки, к чему «евротройка» якобы стремится.

Механизм разрешения споров создавался совершенно для других целей. Причины, приведшие к осложнениям в реализации СВПД, широко известны и не связаны с Ираном. Когда разрабатывался механизм, никто не мог предположить, что СВПД будет в одностороннем порядке разорван США. К сожалению, несмотря на серьезные усилия, прилагавшиеся вовлечёнными сторонами с момента выхода Вашингтона из «ядерной сделки» в мае 2018 г., вернуть договоренностям прежнюю устойчивость пока не удалось.

Решения Тегерана о приостановке своих добровольных обязательств по СВПД носят ответный характер и, прежде всего, являются реакцией на грубые нарушения договорённостей и резолюции СБ ООН 2231 со стороны США. При этом иранская ядерная программа остаётся под постоянным, беспрецедентным по масштабам и глубине проверки контролем МАГАТЭ. Иран полностью соблюдает ДНЯО, выполняет Соглашение с МАГАТЭ о всеобъемлющих гарантиях, применяет Дополнительный протокол. Прозрачность иранской ядерной деятельности – ключевой момент всей «ядерной сделки».

Отмечаем заявления лидеров стран «евротройки» о неприятии ими политики «максимального давления» в отношении Ирана и приверженности СВПД вопреки нажиму со стороны США. Вместе с тем, несмотря на демонстрацию готовности работать над созданием надёжных, эффективных путей обхода возведённых Вашингтоном препятствий, «евротройка» либо не готова, либо не может себе этого позволить. Отмечаем и серьёзные пробелы в выполнении всеобъемлющих договорённостей странами «евротройки».

Если и когда все эти многочисленные и разнообразные по своей природе и характеру проблемы будут устранены, у ИРИ не останется причин отклоняться от изначально согласованных параметров СВПД.

Предусмотренные в СВПД ограничения в отношении иранской ядерной программы, на которые Тегеран согласился пойти в интересах достижения компромисса с учётом выстроенного баланса интересов и взаимных обязательств, с самого начала носили временный характер. Об этом «евротройке» хорошо известно. Эти ограничения были нужны для того, чтобы создать пространство МАГАТЭ для получения ответов на имевшиеся у него вопросы к Тегерану, которые на деле были сняты менее чем за полгода. Тем не менее, Иран был готов соблюдать все условия «ядерной сделки» при должной взаимности и ответственном отношении со стороны остальных партнёров.

Несмотря на все вызовы, СВПД не утратил актуальности. Выступаем за его планомерное всестороннее осуществление в соответствии с теми параметрами, которые были согласованы при заключении договорённостей в 2015 г. и закреплены в резолюции СБ ООН 2231.

Настоятельно призываем «евротройку» не нагнетать ситуацию и отказаться от шагов, которые ставят под вопрос перспективы «ядерной сделки».