По поручению правительства моей страны и в дополнение к моим письмам от 3 и 7 января 2020 года касательно террористического нападения, совершенно-го вооруженными силами Соединенных Штатов Америки на мученика генерал-майора Касема Сулеймани в Ираке, хотел бы сообщить Вам, что, в порядке осу-ществления нашего неотъемлемого права на самооборону на основании статьи 51 Устава Организации Объединенных Наций, рано утром (по тегеранскому време-ни) 8 января 2020 года вооруженные силы Исламской Республики Иран предпри-няли и осуществили взвешенные и соразмерные ответные военные действия в отношении американской военно-воздушной базы в Ираке, с которой было со-вершено подлое нападение на мученика Сулеймани. Операция была точной и имела целью военные объекты, поэтому никакого сопутствующего ущерба граж-данским лицам и гражданским объектам в этом районе причинено не было.

Как ответственный член Организации Объединенных Наций Исламская Республика Иран привержена целям и принципам, закрепленным в Уставе Орга-низации Объединенных Наций, напоминает о своей приверженности делу под-держания международного мира и безопасности и подчеркивает, что она не стре-мится к эскалации или войне.

Серьезно предостерегая от любых дальнейших проявлений военного аван-тюризма в его отношении, Иран заявляет, что твердо намерен и впредь реши-тельно и в соответствии с применимым международным правом защищать свой народ, суверенитет и территориальную целостность от любой агрессии.

Пользуясь этой возможностью, хотел бы также вновь заявить о полном ува-жении Исламской Республикой Иран независимости, суверенитета, единства и территориальной целостности Республики Ирак.

Буду признателен Вам за распространение настоящего письма в качестве документа Совета Безопасности.