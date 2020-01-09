Сеть Вольтер

Нарушения Ираном суверенитета Ирака

Мухаммед Хусейн Бахр Алюлум‎‎
Сеть Вольтер | Нью-Йорк (США)
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В дополнение к нашему письму от 6 января 2020 года (S/2020/15), касаю-щемуся нарушения суверенитета Ирака, которое было совершено вооруженными силами Соединенных Штатов 3 января 2020 года, и по поручению правительства моей страны я обращаюсь к Вам с настоящим письмом, с тем чтобы проинфор-мировать Вас о том, что территория Ирака вновь подверглась удару посреди ночи в среду, 8 января 2020 года, когда Исламская Республика Иран нанесла ракетный удар по лагерям, в которых размещаются как иракские силы, так и силы между-народной коалиции. Нанесение ударов Исламской Республикой Иран по террито-рии Ирака под предлогом осуществления права на самооборону, предусмотрен-ного в статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, неприемлемо и представляет собой нарушение суверенитета Ирака, принципов добрососедства, Устава Организации Объединенных Наций и норм международного права.

Мы вновь заявляем о том, что Ирак не представлял и не будет представлять никакой угрозы для безопасности соседних государств. Ирак возмущен тем, что его втягивают в региональные и международные конфликты, и превращением его территории в открытую площадку для сведения счетов. Эти действия и наруше-ния являются вопиющими актами провокации в отношении государства, прави-тельства и народа Ирака и создают серьезную угрозу для мира, суверенитета, территориальной целостности и социальной стабильности Ирака. Они превра-щают Ирак в театр потенциальной войны, которая может иметь разрушительные последствия для региона и всего мира.

Ирак призывает международное сообщество принять меры для обеспечения безопасности, целостности и единства его территории. Он призывает также все заинтересованные стороны проявлять сдержанность и работать над снижением напряженности в регионе, избегать кризисов и не допускать ухудшения и без то-го нестабильной ситуации. Он призывает Совет Безопасности осудить стороны в споре за совершенные ими нарушения суверенитета Ирака и ту угрозу, которую они создают для его безопасности и стабильности. Правительство моей страны вновь заявляет о своей готовности сотрудничать со всеми соседними странами и международным сообществом в целях поиска точек соприкосновения и мирных путей решения проблем, с тем чтобы положить конец этим неоднократным нарушениям.

Буду признателен за распространение настоящего письма в качестве доку-мента Совета Безопасности.

Мухаммед Хусейн Бахр Алюлум‎‎

Мухаммед Хусейн Бахр Алюлум‎‎ Représentant permanent de l’Iraq aux nations Unies

 
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Источник : « Нарушения Ираном суверенитета Ирака », Мухаммед Хусейн Бахр Алюлум‎‎, Сеть Вольтер, 9 января 2020, www.voltairenet.org/article208988.html

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