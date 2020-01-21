Voltaire İletişim Ağı

Lübnan sinir krizi eşiğinde

Voltaire İletişim Ağı
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Olayla üç gün boyunca Lübnan’ın her yerine yayılırken, bankalar üç aydan beri yasadışı bir şekilde haftada 300 dolardan fazla para çekilmesini engellemektedir. Ekonomi çökmekte ve çok sayıda insan banka hesaplarında parası olmasına karşın gündelik ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır.

Lübnan Cumhuriyetinin Hıristiyan Cumhurbaşkanı General Mişel Aun ordu ve güvenlik güçlerinden sükuneti yeniden sağlamalarını istedi. Sadece 17 Ocak 2020 günü yaşanan çatışmalarda 30’u ağır 75 kişi yaralandı. 18 Ocak’taki olaylarda 40’ı hastaneye kaldırılan yüzden fazla kişi yaralandı. Yaralı polis memurları hastanelerde saldırıya uğradı.

Şii Parlamento Başkanı Nebih Berri, BM Özel Koordinatörü Slovakya eski Dışişleri Bakanı Ján Kubiš’i ülkenin içişlerine müdahale etmekle suçladı.

Eski Sünni Başbakan Saad Hariri, Merkez Bankası Başkanı aile dostu Riad Salame’nin yasal olarak tam « dokunulmaz » olduğunu belirtti. Öte yandan başkan, orduyu 16 Ocak’ta Merkez Bankası’nda yaşanan olaylara müdahale etmemekte suçladı. Ordu müdahaleye hazır olduğunu, ancak polis tarafından herhangi bir talep gelmediği yanıtını verdi.

Belirlenen Sünni Başbakan Hasan Diab hükümeti kurmayı başaramıyor. Basında yer alan tüm isimler sokaklarda yuhalandı. Başta Hizbullah’ın katılımı durumunda ülkeyi yaptırımlarla tehdit eden ve 17 Ocak’ta ülkeye ait alacaklara el koyan Birleşik Krallık olmak üzere dış baskılarla karşı karşıya kalmaktadır. Ancak Başbakanın ülkenin ene siyasi gücünü göz ardı etmesi mümkün değildir.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Lübnan sinir krizi eşiğinde”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 21 Ocak 2020, www.voltairenet.org/article208998.html

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