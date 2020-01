Fondi europei sottratti da Mogherini, Hariri e Mikati

Secondo il gruppo della televisione pubblica turca TRT, dei parlamentari europei avrebbero presentato una denuncia per sottrazione fondi contro l’ex Alta Rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Federica Mogherini, e due ex presidenti del governo libanese, Saad Hariri e Najib Mikati [1].

Oltre cento milioni di dollari sarebbero stati stornati dall’aiuto europeo destinato alla gestione della crisi dei rifiuti del Libano nel 2015.

Il gruppo di parlamentari europei è guidato dalla socialista portoghese Ana Gomes e dal nazionalista francese Thierry Mariani.