Mogherini, Hariri ve Mikati tarafından zimmete geçirilen Avrupa fonları

Türk devlet televizyon grubu TRT’ye göre, Avrupa parlamenterleri, Avrupa Dışişleri ve Güvenlik Politikası eski Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve iki eski Lübnan başbakanı Saad Hariri ve Necip Mikati aleyhine fonları zimmetlerine geçirdikleri için şikayette bulundular [1].

2015’te Lübnan’da yaşanan çöp krizini yönetmek amacıyla verilen Avrupa yardımından yüz milyon dolardan fazla paranın zimmete geçirildiği belirtiliyor.

Şikayette bulunan Avrupa parlamenterleri grubunun başında Portekizli sosyalist Ana Gomes ve Fransız milliyetçi Thierry Mariani bulunuyor.