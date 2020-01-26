Voltaire İletişim Ağı

Mogherini, Hariri ve Mikati tarafından zimmete geçirilen Avrupa fonları

Voltaire İletişim Ağı
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Türk devlet televizyon grubu TRT’ye göre, Avrupa parlamenterleri, Avrupa Dışişleri ve Güvenlik Politikası eski Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve iki eski Lübnan başbakanı Saad Hariri ve Necip Mikati aleyhine fonları zimmetlerine geçirdikleri için şikayette bulundular [1].

2015’te Lübnan’da yaşanan çöp krizini yönetmek amacıyla verilen Avrupa yardımından yüz milyon dolardan fazla paranın zimmete geçirildiği belirtiliyor.

Şikayette bulunan Avrupa parlamenterleri grubunun başında Portekizli sosyalist Ana Gomes ve Fransız milliyetçi Thierry Mariani bulunuyor.

Çeviri
Osman Soysal

[1] “Exclusive: Mogherini under fire over stink in Lebanon from EU cash”, TRT, Januray 22, 2020.

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Mogherini, Hariri ve Mikati tarafından zimmete geçirilen Avrupa fonları”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 26 Ocak 2020, www.voltairenet.org/article209036.html

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