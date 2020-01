1977 öncesindeki İngiliz propagandasına ilişkin gizliliği kaldırılan belgeler

İRD ayrıca başta Birleşik Krallık’ın European League for Economic Cooperation (ELEC) (American Committee on United Europe’un İngiltere’deki karşılığı) aracılığıyla Avrupa Ekonik Topluluğu’na (bugün Avrupa Birliği) girmesi lehinde İngiliz kamuoyunu etkilemiştir [ 1 ].

Foreign Office, Soğuk Savaş sırasında SSCB sempatizanlarını belirlemek ve gözden düşürmekle görevli İnfomation Research Department (İRD) adli bir birim kurmuştu. Bu birim İstanbul ve Delhi’de Globe News Agency ve Neat and Far East News Ltd’yi (NAFEN) ve önce Kahire’de, ardından da 1956’dan itibaren Beyrut’ta Arab News Agency’yi kurdu. George Orwell, Arthur Koestler ve A.J.P. Taylor ve Bertrand Rusell’in da aralarında yer aldığı çok sayıda ünlü bu zehirleme programında aktif olarak katıldı.

Çeviri

Osman Soysal



