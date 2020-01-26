1977 öncesindeki İngiliz propagandasına ilişkin gizliliği kaldırılan belgeler

İngiliz Ulusal Arşivi tarafından 2020 başlarında üzerinde gizliliği kaldırılan resmi belgeler, Majestelerinin hükümetinin, SSCB ve komünist sempatizanlara karşı Fake News’ler yayınlamaları için 1945 ila 1977 yılları arasında Reuters ve BBC’e gizlice mali destek verdiğini ortaya koyuyor.

Foreign Office, Soğuk Savaş sırasında SSCB sempatizanlarını belirlemek ve gözden düşürmekle görevli İnfomation Research Department (İRD) adli bir birim kurmuştu. Bu birim İstanbul ve Delhi’de Globe News Agency ve Neat and Far East News Ltd’yi (NAFEN) ve önce Kahire’de, ardından da 1956’dan itibaren Beyrut’ta Arab News Agency’yi kurdu. George Orwell, Arthur Koestler ve A.J.P. Taylor ve Bertrand Rusell’in da aralarında yer aldığı çok sayıda ünlü bu zehirleme programında aktif olarak katıldı.

İRD ayrıca başta Birleşik Krallık’ın European League for Economic Cooperation (ELEC) (American Committee on United Europe’un İngiltere’deki karşılığı) aracılığıyla Avrupa Ekonik Topluluğu’na (bugün Avrupa Birliği) girmesi lehinde İngiliz kamuoyunu etkilemiştir [1].

İRD, İşçi Partisi’nin sol kanadına yönelik operasyonları sonlandırmak için Lord David Owen tarafından 1977 yılında tasfiye edilmiştir.

Bütün bu somut gerçekler ve daha da fazlası uzun zamandır bilinmektedir [2], ancak bu belgeler çürütülemez kanıtlardır. Söz konusu belgeler, 1973 yılında Sean McBride’ın 1973 yılında UNESCO’da teşhir ettiği üzere, Mİ6’nın (ve ABD’deki karşılığı CİA’nın) Batı dünyasının ve üçüncü dünyanın genelinde haber akışına egemen olduğunu göstermektedir.

Bu belgelerin, Irak’a yönelik savaş sırasında (2003 kamuoyunun yönlendirilmesine ilişkin Chilcot Komisyonunun ve bizim Foreign Office’in bugünkü düzeneği İnnovative Communications & Strategies’e (İnCoStrat) ilişkin ifşaatlarımızla birlikte değerlendirilmelidir. Merkezi İstanbul’da bulunan bu ajans, 2014’ten bugüne kadar Suriye savaşına ilişkin yanlış bir anlatımı inşa etti

Reuters Haber Ajansı 2008 yılında Thomson Financial tarafından satın alındı. Artık Mİ6 ile değil ama CİA ile bağlantılıymış gibi görünüyor. Pentagon’un komuta odasına sürekli bir bağlantıya sahiptir ve dolayısıyla da ihtiyaç olduğu kadar, gerçek zamanlı olarak Fake News’ler teslim edebilir.

Bu gerçekler sadece otoriter rejimlerin kendi halklarını zehirleme girişiminde bulunduğunu düşünmenin aptalca olduğunu bize öğretmektedir. Demokrasiler de aynı şeyi yapmaktadır.