O Povo palestino é o único a não ser protegido pelo Conselho de Segurança

No decorrer dos últimos 19 anos —de 29 de Setembro de 2000 (A / 55/432-S / 2000/921) a 11 de Dezembro de 2019 (A / ES-10/831-S / 2019/937) - a Autoridade Palestina apresentou 678 queixas no Conselho de Segurança contra novos atos ilegais do Estado de Israel.

Apesar das demandas da Assembleia Geral, nenhuma dessas queixas foi julgada pelo Conselho de Segurança.

O Estado de Israel é o único no mundo a se beneficiar de um tal tratamento preferencial; o Povo palestino (ou palestiniano-pt) é o único no mundo a não ser protegido pelo Conselho de Segurança.