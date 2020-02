După ce am asistat în Amsterdam, la inaugurarea unui monument pentru homosexualii deportați – ei ar fi fost în total mai mult de 5.000 în ansamblul Reich-ului – eu am fondat o asociație pentru a face să fie recunoscută această crimă în Franța. Astfel, am organizat mai multe ceremonii cu asociațiile de deportați. Un martor s-a prezentat apoi, Pierre Seel, care a povestit în detaliu că a fost deportat în lagărul de la Struthof pentru homosexualitate. Am făcut să fie modificate prin decret, condițiile de atribuire a recunoașterii statutului de deportați, astfel încât el să poată beneficia de el. Cu toate acestea, în momentul completării dosarului său, sa dovedit că acest martor mințea și că fusese deportat ca un dezertor Alsacian-Mosellan. Apoi i-am cerut unui prieten de-al meu, senatorul Henri Caillavet, să investigheze deportarea homosexualilor francezi, în calitatea sa de președinte a Comisiei Naționale pentru Informații și Libertăți (CNIL). După un an de cercetări, el a constatat că nu a existat niciodată un dosar al poliției pe această tema, și că acest eveniment nu a existat niciodată în Franța, nici în Alsacia-Moselle anexată. Versiunea lui Pierre Seel a fost însă popularizată, iar orașul Toulouse i-a dedicat chiar și o stradă.

