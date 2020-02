« Horizons et débats », n°2, 4 février 2020

Logement social

Promotion du logement et l’immigration – en point de mire de la démocratie directe. Contexte de la votation populaire du 9 février et du 17 mai 2020, par Werner Wüthrich / La démocratie directe, garantie de la paix et de la cohésion sociale, Entretien avec Werner Wüthrich / Disloquer l’Etat de droit pour des militants ? Pas de jugements politiques par des tribunaux suisses !, par Marianne Wüthrich / Qui sont nos politiciens – et lesquels voulons-nous ? Réflexions sur le forum de Davos, par Karl Müller / Les USA contre la Chine : les plans des Américains, par Wolfgang Effenberger / Vidéos et e-mails génèrent des tonnes de CO2. La numérisation excessive engendre des quantités d’énergie considérables, par Yohan Blavignat / Démocratie plus directe en Allemagne (part 5). L’importance de la personnalité lors de l’engagement public, par Christian Fischer / « Cette fille a plus de force que six garçons réunis » Clara Schumann à l’occasion de son 200e anniversaire, par Winfried Pogorzelski.