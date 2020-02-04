Соединенные Штаты в очередной раз осуждают продолжающиеся неоправданные и жестокие атаки на жителей провинции Идлиб со стороны режима Асада, России, Ирана и «Хезболлы». Минометный обстрел турецких наблюдательных постов, совершенный силами Асада 3 февраля, представляет собой серьезную эскалацию и пополняет череду злонамеренных атак, в результате которых страдают мирные жители, гуманитарные работники и инфраструктура. Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО, Турцию, на фоне этой атаки, которая привела к гибели большого числа турецких военнослужащих на наблюдательном пункте, который используется для усилий по координации и деэскалации, и полностью поддерживаем принятые Турцией оправданные меры самообороны. Мы приносим соболезнования правительству Турции в связи с понесенными потерями. Жестокие действия режима Асада, России, иранского режима и «Хезболлы» прямо препятствуют установлению режима прекращения огня на севере Сирии. Необходимо прекратить эти варварские атаки, обеспечить гуманитарный доступ и восстановить мир в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 2254. Соединенные Штаты сделают всё возможное, чтобы помешать реинтеграции режима Асада в мировое сообщество, пока он не начнет соблюдать все положения резолюции Совета Безопасности ООН № 2254, включая прекращение огня на территории всей страны, в том числе в Идлибе.
Сеть Вольтер
Вольтер, международное издание
Совместное заявление Ирана, России и Турции по итогам Международной встречи по Сирии в Астанинском формате (МВСА-14)
Совместное заявление министров иностранных дел Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики по Сирии
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Источник : « Эскалация насилия в Идлибе », Сеть Вольтер, 4 февраля 2020, www.voltairenet.org/article209144.html
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