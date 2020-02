Quando o Fórum de Davos se preparava para uma pandemia de coronavírus

A epidemia de coronavírus que começou no início de Dezembro de 2019, em Wuhan (China), foi precedida dois meses antes por um exercício do Fórum de Davos com a ajuda do Johns Hopkins Center for Health Security e da Fundação Bill & Melinda Gates .

Este exercício foi realizado em Nova Iorque, a 18 de Outubro de 2019. Tratou-se, explicitamente, de planificar (planejar-br) a reacção de empresas transnacionais e de governos a uma epidemia de coronavírus.

Participaram neste exercício 15 líderes mundiais, entre os quais os dois responsáveis oficiais chinês e norte- americano de luta contra as epidemias.

Latoya Abbott, Responsável pelos riscos do grupo hoteleiro norte-americano Marriott International.

Sofia Borges, vice-presidente da Fundação das Nações Unidas

Brad Connett, presidente do grupo Henry Schein (principal produtor de material médico no mundo)

Christopher Elias, responsável de desenvolvimento global na Fundação Bill & Melinda Gates

Tim Evans, antigo director do departamento de Saúde do Banco Mundial.

George Gao, director do Centro chinês de contrôle e de prevenção de doenças.

Avril Haines, antiga directora-adjunta da CIA e antiga Conselheira de Segurança Nacional do Presidente Barack Obama.

Jane Halton, antiga Ministra australiana da Saúde, administradora do ANZ (Banco da Austrália e da Nova-Zelândia).

Matthew Harrington, director da Edelman, a mais importante firma de relações públicas do mundo.

Martin Knuchel, director de situações de crise do grupo de transporte aéreo Lufthansa.

Eduardo Martinez, conselheiro jurídico da mais importante sociedade de logística postal no mundo, UPS, e director da UPS Foundation.

Stephen Redd, director-adjunto dos US Centers for Disease Control and Prevention.

Hasti Taghi, vice-presidente do grupo de comunicação, NBC Universal

Adrian Thomas, vice-presidente do gigante farmacêutico Johnson & Johnson

Lavan Thiru, governador do Banco central de Singapura