Tyrkia oppfører seg både varmt og kaldt overfor Russland

Samtidig som han den 3. februar kommenterte de militære sammenstøtene i Idlib, og før han fikk vite at fire russiske FSB-offiserer var blitt drept av tyrkisk milits i Aleppo slo den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan fast: «Jeg vil fortelle de russiske autoritetene at dere ikke er våre samtalepartnere her. Dere hører til ‘regimet’. Så kom dere unna her» [1].

Forsvarsminister general Hulusi Akar bekreftet at den tyrkiske hæren hadde angrepet 54 mål og drept 76 syriske soldater som hevn for drapet på 5 tyrkiske soldater og 3 tyrkiske sivile.

I en telefonsamtale mellom den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov og den tyrkiske utenriksministeren Mevlüt Cavusoglu, understreket Russland at de syrisk-tyrkiske sammenstøtene kom som et resultat av at den tyrkiske presidenten ikke hadde holdt seg til den avtalen han hadde gjort med sitt russiske motstykke Vladimir Putin den 18. september 2018.

Russerne pekte også på at de ikke på forhånd hadde fått opplysninger om de tyrkiske troppe-bevegelsene, slik de hadde avtalt i Sochi. Men dette nektet den tyrkiske hæren for.

De russiske og tyrkiske hærene har øyeblikkelig avlyst sine felles patruljer.

Tyrkisk presse antydet at det syriske angrepet skjedde etter at Ankaras forhold til Europa-Unionen hadde kjølnet på grunn av rørledningen i Middelhavet, og på grunn av Libya.

Russisk presse har publisert vitnemål fra tidligere al Qaida-jihadister som påstår at de er blitt tvunget til å kjempe for tyrkerne på al-Nusra-fronten i 2011.

Dagen etter, den 4. februar, satte Mevlüt Cavusoglu seg ved et konferansebord for tyrkiske ambassadører under tema «Asia igjen» i Ankara.

Han brukte anledningen til å innta en lav profil overfor Russland. Og han fordømte «arrogansen til Damaskus-regimet». Han slo fast at Sochi og Astana-prosessene ikke var døde, bare «skadet.» Han la til «Vi anser fra den russiske teksten at de ikke helt kontrollerer det syriske regimet, at de ikke er til å stole på».

I løpet av denne uken har 151 000 sivile flyktet fra kampene i området som er okkupert av den tyrkiske hæren, men de har ikke greidd å krysse grensen.

Men da han ankom Ukraina til det 8. tyrkisk-ukrainske strategiske rådet, så hardnet president Erdogan derimot tonen overfor Russland.

Han inspiserte den ukrainske nasjonalgarden. Han utbrøt:»Ære til Ukraina», hvorpå soldatene svarte: « Til ære for heltene». Dette er slik ritualene var da de samarbeidet med nazistene (banderistene).

Dette ropet brukes også mot de som vil ha uavhengighet for Donbass.

Erdogan gjentok at han ikke anerkjenner «at Russland hadde annektert Krim».

Han mottok også lederen for den internasjonale islamistiske brigade, Mustafa Djemilev (kjent som «Mustafa Kirimoglu» [2].