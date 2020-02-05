Voltaire İletişim Ağı

Türkiye, Suriye’yi ve dolaylı olarak da Rusya’yı tehdit ediyor

Voltaire İletişim Ağı
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5 Şubat 2020’de AKP meclis grubunda konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, « askerlerimize ve birlikte çalıştığımız dost unsurlara havadan veya karadan yapılan her saldırı, kaynağın aidiyetine bakılmaksızın ve herhangi bir ikaz yapılmaksızın misliyle cevaplandırılacaktır. Madem İdlib bölgesindeki askerlerimizin güvenliği sağlanamıyor, öyleyse bunu bizzat yapma hakkımızı kullanmamıza kimse itiraz edemez » dedi.

Ordusuyla Suriye’nin Kuzeyini işgal eden Türkiye, 1 Şubat’ta Halep’te « dost unsurlar » aracılığıyla dört Rus FSB subayını öldürttü ve 2 ve 3 Şubat tarihlerinde İdlib’te Suriye ordusuyla çok ölümcül bir çatışmaya girişti. Türk Cumhurbaşkanının Ukrayna’da Rusya’ya yönelik kışkırtmalarını çoğalttığı 4 Şubat’ta ABD’den Türkiye’ye destek açıklaması geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem bozkurtlarla bağlantılı Türkmen milisleri, hem de El Kaide cihatçılarını « dost unsurlar » olarak tanımlıyor.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Türkiye, Suriye’yi ve dolaylı olarak da Rusya’yı tehdit ediyor”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 5 Şubat 2020, www.voltairenet.org/article209176.html

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