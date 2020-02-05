Türkiye, Suriye’yi ve dolaylı olarak da Rusya’yı tehdit ediyor

5 Şubat 2020’de AKP meclis grubunda konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, « askerlerimize ve birlikte çalıştığımız dost unsurlara havadan veya karadan yapılan her saldırı, kaynağın aidiyetine bakılmaksızın ve herhangi bir ikaz yapılmaksızın misliyle cevaplandırılacaktır. Madem İdlib bölgesindeki askerlerimizin güvenliği sağlanamıyor, öyleyse bunu bizzat yapma hakkımızı kullanmamıza kimse itiraz edemez » dedi.

Ordusuyla Suriye’nin Kuzeyini işgal eden Türkiye, 1 Şubat’ta Halep’te « dost unsurlar » aracılığıyla dört Rus FSB subayını öldürttü ve 2 ve 3 Şubat tarihlerinde İdlib’te Suriye ordusuyla çok ölümcül bir çatışmaya girişti. Türk Cumhurbaşkanının Ukrayna’da Rusya’ya yönelik kışkırtmalarını çoğalttığı 4 Şubat’ta ABD’den Türkiye’ye destek açıklaması geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem bozkurtlarla bağlantılı Türkmen milisleri, hem de El Kaide cihatçılarını « dost unsurlar » olarak tanımlıyor.