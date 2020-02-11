Макет «Белого дворца» - гигантского президентского комплекса в Анкаре. Свою неспособность к самоопределению Турция компенсирует бредовым стремлением к монументальным сооружениям.

Сегодняшняя Турция является одновременно наследницей Золотой Орды Чингис-Хана, Османской империи и светского государства Мустафы Кемаля. Отвергнув условия Севрского договора (1920 г.) и силой навязав изменения согласно Лозаннскому договору (1923 г.), она считает, что её неправильно поняли, и требует возвратить территории, отошедшие Греции, Кипру, Сирии и Ираку. Она настойчиво отрицает совершённые ею преступления, включая геноцид немусульманских народов.

Не определив себя на протяжении века, она во внешней политике руководствуется соотношениями сил в регионе и мире, поэтому её внешняя политика кажется хаотичной.

Поворот на 180 градусов, который она только что совершила по отношению к России, не является капризом. Это следствие её поиска идентичности в нестабильной окружающей обстановке.

1. Распад СССР (1991)

Сознавая невозможность причислить себя к победителям в холодной войне, Турция после того, как 26 декабря 1991 г. СССР был распущен, оказалась не у дел.

Вначале она намеревалась примкнуть к Европейскому сообществу, однако у европейцев не было никакого желания принять её, и они тянули с переговорами (начиная с 1963 г. ассоциированный член, а с 1987 г. кандидат на вступление). Вторым вариантом было возглавить мусульманский мир в границах бывшей Османской империи, однако Саудовская Аравия, которая председательствовала на Исламской конференции, дала ей от ворот поворот. Появился и третий вариант: установить связь с тюркоязычными народами Центральной Азии, ставшими независимыми.

Долго раскачиваясь, Турция упустила это «окно возможностей». После операции «Буря в пустыне» по освобождению Кувейта и Мадридской конференции по Палестине (1991), Буш ст. устанавливает в регионе стабильный порядок путём создания триумвирата, в который входят Саудовская Аравия, Египет и Сирия. Чтобы не оказаться в стороне, Турция завязывает тесные отношения с другим сиротой Ближнего Востока – Израилем, который разделяет её ирредентистские фантазии [1].

2. 11 сентября 2001 г.

Устранив главных врагов Ирана – Афганистан и Ирак, президент Буш мл. даёт Ирану возможность вновь играть роль региональной державы. Тегеран становится во главе «Оси сопротивления» (Иран, Ирак, Сирия, Ливан и Палестина) по отношению странам, организованным вокруг Саудовской Аравии и Израиля. В противоположность тому, как это может показаться и как это трактуется на Западе, речь шла не о противостоянии между сторонниками и противниками США или между суннитами и шиитами, а об искусственно разожжённом Пентагоном региональном конфликте, аналогичным тому, каким была бессмысленная десятилетняя война Ирака с Ираном. Но на этот раз конечной целью было не ослабление противоборствующих сторон, а разрушение всех государственных структур в регионе самими народами (стратегия Рамсфельда-Цебровски).

Единственная страна в регионе, раскусившая эту игру в реальном времени, Турция, вместо того, чтобы воевать, стала поддерживать добрые отношения с обоими лагерями и развивать свою экономику. Но при этом она дистанцировалась от Израиля.

Карта, опубликованная в 2006 г. полковником Ральфом Петерсом. В противоположность высказанным предположениям, Соединённые Штаты готовы потеснить своего союзника Турцию, созданием на её территории «Свободного Курдистана».

Когда в 2006 г. полковник Ральф Петерсон опубликовал карту перекройки Ближнего Востока, оказалось, что от Турции со временем будет отделена территория для создания «Свободного Курдистана [2], как это задумывалось ещё в 1920 г. Часть высших офицеров Турции поставила под сомнение равнение страны на Вашингтон и выступила за создание другого альянса. Они прозондировали почву под Пекином (Москва была в то время слаба в военном отношении). Некоторые из них отважились на переговоры и закупили кое-какие вооружения. Но в 2008 г. они были арестованы вместе с руководителями Рабочей партии (кемало-маоисты) в результате сандального дела «Эргенекон». Почти все офицеры Генштаба были приговорены к суровым тюремным наказаниям якобы за шпионаж в пользу США, однако правда восторжествовала, и все приговоры были отменены.

Отчаявшись, Анкара создаёт общий рынок с соседней Сирией, надеясь защитить себя от возможного урезания границ в пользу «Свободного Курдистана».

3. «Арабская вёсна» (2011)

Во время проведения англо-саксонских операций под названием «арабская весна», целью которых было приведение к власти Братьев-мусульман во всех странах Большого Ближнего Востока, Турция рассчитывала воспользоваться принадлежностью президента Реджепа Тайипа Эрдогана к этому братству и избежать объявленного хаоса. Она «будит» османское племя мисрата в Ливии и помогает НАТО свергнуть своего союзника Муамара Кадафи. Затем она вступает в войну против своего торгового партнёра Сирии. Обе эти авантюры плачевно скажутся на её до сей поры процветающей экономике.

Скрываясь от военных, которые по приказу ЦРУ собирались его устранить, Эрдоган через мобильный телефон, предоставленный ему телеведущей, обращается к народу по телевидению. В течение нескольких часов 15 июля 2016 г. ему удаётся восстановить в стране конституционный порядок.

После вступления в игру России и разгрома ДАИШ Турция решает порвать с Западом. Она сближается с Москвой, закупает российские комплексы С-400, принимает участие в переговорах в Сочи и Астане по установлению мира в Сирии, а Россия начинает строить АЭС в Аккую. Но ЦРУ отвечает на это манипулированием оппозиционной организацией Фетуллаха Гюлена и финансированием ДПН (партия этнических меньшинств), выступающей против ПСР (исламисты). Кроме того, ЦРУ делает попытку устранения президента Эрдогана, терпит неудачу при совершении госпереворота, устраняет российского посла в Турции Андрея Карлова, а по команде ЦРУ военные сбивают российский СУ-24. И этот перечень далеко не полный.

Потеряв рассудок, Турция отвечает массовой охотой на ведьм, дойдя до того, что в тюрьмы были брошены полмиллиона человек по подозрениям в том, что они принимали участие в попытке убийства, хотя на самом деле к этому были причастны от силы несколько сотен военных.

В поисках независимости Анкара оказалась между Вашингтоном и Москвой, рискуя при этом быть раздавленной в случае, если между двумя державами было бы достигнуто согласие. Поэтому Турция принялась оказывать поддержку и одновременно вставлять палки в колёса обоим своим кураторам: с одной стороны, она принимает участие в войне против Сирии, а с другой, поддерживает Иран и размещает свои базы в Катаре, Кувейте и Судане.

В такой ситуации долго не продержаться, но при этом Турция вдобавок пустилась в погоню за пятью зайцами: ЕС, с которым она подписала соглашение о беженцах, арабские страны, которых по её утверждению она теперь защищает от Израиля, Центральная Азия, которую она как наседка держит под своим крылом, НАТО, которую она не покинула, и Россия, которую она пыталась соблазнить.

4. Убийство генерала Сулеймани (2020)

Во всём мире ошибочно считается, что Соединённые Штаты, истощившись, уходят из Ближнего Востока и предоставляют России полную свободу действий. На самом деле они отвели свои войска, но намерены сохранить контроль над регионом с помощью джихадистов, которых они финансируют и готовят.

В силу того, что Соединённые Штаты намерены продолжить в Северной Африке разрушения, начатые ими в азиатской части Ближнего Востока, и считая, что, по всей вероятности, не Израиль, а иранское правительство помогло Пентагону уничтожить генерала Касема Сулеймани, Анкара в очередной раз совершает крутой поворот.

Турция снова на орбите Вашингтона. Страна, которая 13 января в Москве вела переговоры по установлению мира в Сирии, 1 февраля круто отворачивается от России, подорвав в Алеппо четырёх офицеров ФСБ.

Турецкие военные, племя мисрата (Ливия) и 5000 джихадистов из Идлиба, которых турецкие спецслужбы тайно перебрасывали в течение полутора месяцев, начали обескровливать Ливию при, возможно, вынужденном участии маршала Халифа Хафтара. И эта бойня будет продолжаться до тех пор, пока все стороны не дойдут до полного изнеможения [3].