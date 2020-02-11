Мировая пресса, не скрывая радости, представляет поворот Турции к новому конфликту с Россией как очередной каприз султана Эрдогана. А по мнению автора, Анкара на самом деле приспосабливается к новой ситуации, за неимением возможности самой определить свою судьбу.
- Макет «Белого дворца» - гигантского президентского комплекса в Анкаре. Свою неспособность к самоопределению Турция компенсирует бредовым стремлением к монументальным сооружениям.
Сегодняшняя Турция является одновременно наследницей Золотой Орды Чингис-Хана, Османской империи и светского государства Мустафы Кемаля. Отвергнув условия Севрского договора (1920 г.) и силой навязав изменения согласно Лозаннскому договору (1923 г.), она считает, что её неправильно поняли, и требует возвратить территории, отошедшие Греции, Кипру, Сирии и Ираку. Она настойчиво отрицает совершённые ею преступления, включая геноцид немусульманских народов.
Не определив себя на протяжении века, она во внешней политике руководствуется соотношениями сил в регионе и мире, поэтому её внешняя политика кажется хаотичной.
Поворот на 180 градусов, который она только что совершила по отношению к России, не является капризом. Это следствие её поиска идентичности в нестабильной окружающей обстановке.
1. Распад СССР (1991)
Сознавая невозможность причислить себя к победителям в холодной войне, Турция после того, как 26 декабря 1991 г. СССР был распущен, оказалась не у дел.
Вначале она намеревалась примкнуть к Европейскому сообществу, однако у европейцев не было никакого желания принять её, и они тянули с переговорами (начиная с 1963 г. ассоциированный член, а с 1987 г. кандидат на вступление). Вторым вариантом было возглавить мусульманский мир в границах бывшей Османской империи, однако Саудовская Аравия, которая председательствовала на Исламской конференции, дала ей от ворот поворот. Появился и третий вариант: установить связь с тюркоязычными народами Центральной Азии, ставшими независимыми.
Долго раскачиваясь, Турция упустила это «окно возможностей». После операции «Буря в пустыне» по освобождению Кувейта и Мадридской конференции по Палестине (1991), Буш ст. устанавливает в регионе стабильный порядок путём создания триумвирата, в который входят Саудовская Аравия, Египет и Сирия. Чтобы не оказаться в стороне, Турция завязывает тесные отношения с другим сиротой Ближнего Востока – Израилем, который разделяет её ирредентистские фантазии [1].
2. 11 сентября 2001 г.
Устранив главных врагов Ирана – Афганистан и Ирак, президент Буш мл. даёт Ирану возможность вновь играть роль региональной державы. Тегеран становится во главе «Оси сопротивления» (Иран, Ирак, Сирия, Ливан и Палестина) по отношению странам, организованным вокруг Саудовской Аравии и Израиля. В противоположность тому, как это может показаться и как это трактуется на Западе, речь шла не о противостоянии между сторонниками и противниками США или между суннитами и шиитами, а об искусственно разожжённом Пентагоном региональном конфликте, аналогичным тому, каким была бессмысленная десятилетняя война Ирака с Ираном. Но на этот раз конечной целью было не ослабление противоборствующих сторон, а разрушение всех государственных структур в регионе самими народами (стратегия Рамсфельда-Цебровски).
Единственная страна в регионе, раскусившая эту игру в реальном времени, Турция, вместо того, чтобы воевать, стала поддерживать добрые отношения с обоими лагерями и развивать свою экономику. Но при этом она дистанцировалась от Израиля.
- Карта, опубликованная в 2006 г. полковником Ральфом Петерсом. В противоположность высказанным предположениям, Соединённые Штаты готовы потеснить своего союзника Турцию, созданием на её территории «Свободного Курдистана».
Когда в 2006 г. полковник Ральф Петерсон опубликовал карту перекройки Ближнего Востока, оказалось, что от Турции со временем будет отделена территория для создания «Свободного Курдистана [2], как это задумывалось ещё в 1920 г. Часть высших офицеров Турции поставила под сомнение равнение страны на Вашингтон и выступила за создание другого альянса. Они прозондировали почву под Пекином (Москва была в то время слаба в военном отношении). Некоторые из них отважились на переговоры и закупили кое-какие вооружения. Но в 2008 г. они были арестованы вместе с руководителями Рабочей партии (кемало-маоисты) в результате сандального дела «Эргенекон». Почти все офицеры Генштаба были приговорены к суровым тюремным наказаниям якобы за шпионаж в пользу США, однако правда восторжествовала, и все приговоры были отменены.
Отчаявшись, Анкара создаёт общий рынок с соседней Сирией, надеясь защитить себя от возможного урезания границ в пользу «Свободного Курдистана».
3. «Арабская вёсна» (2011)
Во время проведения англо-саксонских операций под названием «арабская весна», целью которых было приведение к власти Братьев-мусульман во всех странах Большого Ближнего Востока, Турция рассчитывала воспользоваться принадлежностью президента Реджепа Тайипа Эрдогана к этому братству и избежать объявленного хаоса. Она «будит» османское племя мисрата в Ливии и помогает НАТО свергнуть своего союзника Муамара Кадафи. Затем она вступает в войну против своего торгового партнёра Сирии. Обе эти авантюры плачевно скажутся на её до сей поры процветающей экономике.
- Скрываясь от военных, которые по приказу ЦРУ собирались его устранить, Эрдоган через мобильный телефон, предоставленный ему телеведущей, обращается к народу по телевидению. В течение нескольких часов 15 июля 2016 г. ему удаётся восстановить в стране конституционный порядок.
После вступления в игру России и разгрома ДАИШ Турция решает порвать с Западом. Она сближается с Москвой, закупает российские комплексы С-400, принимает участие в переговорах в Сочи и Астане по установлению мира в Сирии, а Россия начинает строить АЭС в Аккую. Но ЦРУ отвечает на это манипулированием оппозиционной организацией Фетуллаха Гюлена и финансированием ДПН (партия этнических меньшинств), выступающей против ПСР (исламисты). Кроме того, ЦРУ делает попытку устранения президента Эрдогана, терпит неудачу при совершении госпереворота, устраняет российского посла в Турции Андрея Карлова, а по команде ЦРУ военные сбивают российский СУ-24. И этот перечень далеко не полный.
Потеряв рассудок, Турция отвечает массовой охотой на ведьм, дойдя до того, что в тюрьмы были брошены полмиллиона человек по подозрениям в том, что они принимали участие в попытке убийства, хотя на самом деле к этому были причастны от силы несколько сотен военных.
В поисках независимости Анкара оказалась между Вашингтоном и Москвой, рискуя при этом быть раздавленной в случае, если между двумя державами было бы достигнуто согласие. Поэтому Турция принялась оказывать поддержку и одновременно вставлять палки в колёса обоим своим кураторам: с одной стороны, она принимает участие в войне против Сирии, а с другой, поддерживает Иран и размещает свои базы в Катаре, Кувейте и Судане.
В такой ситуации долго не продержаться, но при этом Турция вдобавок пустилась в погоню за пятью зайцами: ЕС, с которым она подписала соглашение о беженцах, арабские страны, которых по её утверждению она теперь защищает от Израиля, Центральная Азия, которую она как наседка держит под своим крылом, НАТО, которую она не покинула, и Россия, которую она пыталась соблазнить.
4. Убийство генерала Сулеймани (2020)
Во всём мире ошибочно считается, что Соединённые Штаты, истощившись, уходят из Ближнего Востока и предоставляют России полную свободу действий. На самом деле они отвели свои войска, но намерены сохранить контроль над регионом с помощью джихадистов, которых они финансируют и готовят.
В силу того, что Соединённые Штаты намерены продолжить в Северной Африке разрушения, начатые ими в азиатской части Ближнего Востока, и считая, что, по всей вероятности, не Израиль, а иранское правительство помогло Пентагону уничтожить генерала Касема Сулеймани, Анкара в очередной раз совершает крутой поворот.
Турция снова на орбите Вашингтона. Страна, которая 13 января в Москве вела переговоры по установлению мира в Сирии, 1 февраля круто отворачивается от России, подорвав в Алеппо четырёх офицеров ФСБ.
Турецкие военные, племя мисрата (Ливия) и 5000 джихадистов из Идлиба, которых турецкие спецслужбы тайно перебрасывали в течение полутора месяцев, начали обескровливать Ливию при, возможно, вынужденном участии маршала Халифа Хафтара. И эта бойня будет продолжаться до тех пор, пока все стороны не дойдут до полного изнеможения [3].
Перевод
Эдуард Феоктистов
[1] The Turkish-Israeli Relationhip. Changing Ties of Middle Eastern Outsiders, Ofra Bengio, Palgrave-Macmillan (2004).
[2] “Blood borders - How a better Middle East would look”, Colonel Ralph Peters, Armed Forces Journal, June 2006.
[3] « Подготовка новой войны против Ливии », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 7 января 2020.