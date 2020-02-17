NATO genişletilmiş Ortadoğu’da konuşlanmaya hazırlanıyor

CentCom’un (ABD’nin Ortadoğu Merkez Komutanlığı) geri çekilmesinden sonra, Arap dünyasını NATO’nun kuşatması bekleniyor. Almanya’nın İttifak içerisinde önderlik rolünü üstlenmesi muhtemeldir.

Genel Sekreter Jens Stoltenberg:

1. İttifakı Tunus’ta konuşlandırmayı ve Libya’da savaşı sonsuza kadar sürdürmeyi;

2. İttifakı Irak ve Ürdün’de konuşlandırmayı ve Suriye’de savaşı sonsuza kadar sürdürmeyi umut etmektedir.

1 Şubat 2020’de Türkiye, üyesi olduğu NATO’yla birden yakınlaştı ve Suriye’de Rusya ile anlaşmazlığa düştü. Bunun dışında, Tunus üzerinden Suriye’den Libya’ya cihatçı nakline yeniden başladı.

12 Şubat 2020’de, NATO Savunma Bakanları, Irak Parlamentosunun yabancı birliklerin geri çekilmesini talep etmesine karşın, Irak’taki « yardım görevini » pekiştirmeye karar verdiler.

Jens Stoltenberg, altı aydan uzun bir süreden beri bu planı hazırlıyor. Bu amaçla Ürdün Kralı Abdullah (fotoğraf) ve Brüksel’de uzun süren kabulü sonrasında Tunus Dışişleri Bakanı ile gizli anlaşmalar imzaladı.