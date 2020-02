Начиная с 2011 г., и это было главной целью терактов 11 сентября, Соединённые Штаты тайно претворяли в жизнь стратегию, разработанную Дональдом Рамсфельдом и адмиралом Артуром Цебровски. Последняя была изложена в американском журнале Armed Forces Journal полковником Ральфом Петерсом через два дня после терактов [ 1 ] и подтверждена пять лет спустя публикацией карты Генштаба по перекраиванию Ближнего Востока [ 2 ]. Она была подкорректирована помощником адмирала Цебровски Томасом Барнеттом в его книге «Новая карта Пентагона ( The Pentagon’s New Map ) [ 3 ].

Перевод

Эдуард Феоктистов



