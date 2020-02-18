Прибытие в Атлантический совет Главнокомандующего американскими силами в Европе и Главнокомандующего объединёнными силами НАТО в Европе генерала Тода Уолтерса (Брюссель, 12 февраля 2020 г.)

Последний год своего первого президентского мандата президент Трамп посвятит возвращению американских военных на родину. Все американские войска, размещённые на Ближнем Востоке и в Африке, должны будут вернуться на родину. Однако вывод войск никак не означает конец американской гегемонии в этом регионе мира. Совсем наоборот.

Стратегия Пентагона

Начиная с 2011 г., и это было главной целью терактов 11 сентября, Соединённые Штаты тайно претворяли в жизнь стратегию, разработанную Дональдом Рамсфельдом и адмиралом Артуром Цебровски. Последняя была изложена в американском журнале Armed Forces Journal полковником Ральфом Петерсом через два дня после терактов [1] и подтверждена пять лет спустя публикацией карты Генштаба по перекраиванию Ближнего Востока [2]. Она была подкорректирована помощником адмирала Цебровски Томасом Барнеттом в его книге «Новая карта Пентагона (The Pentagon’s New Map) [3].

Речь шла о реформировании вооружённых сил США при переходе к новой форме капитализма, в которой финансы ставятся выше экономики. Весь мир должен быть поделён на две части. С одной стороны, это стабильные страны, интегрированные в глобальную систему (включая Россию и Китай), а с другой – огромная зона, обеспечивающая добычу полезных ископаемых. Поэтому следует значительно ослабить, а, в лучшем случае, полностью уничтожить государственные структуры в странах этой зоны и всеми средствами не дать им возможности возродиться. Этот «конструктивный хаос», согласно выражению Кондолизы Райс, не должен смешиваться с одноимённой раввинской концепцией при том, что сторонники теополитики сделали всё, чтобы их смешать. Дело вовсе не в том, чтобы разрушить плохой порядок и установить хороший, а в том, чтобы разрушить любую форму государственного устройства и предоставить транснациональным корпорациям возможность расхищать природные ресурсы в этой зоне без какого-либо сопротивления со стороны коренного населения. То есть, речь идёт о колониальном проекте в англо-саксонском смысле слова (не путать с колонизацией за счёт создания поселений за пределами страны).

Согласно этой карте, представленной Томасом П. М. Барнеттом на конференции, организованной Пентагоном в 2003 г., все государственные структуры на Ближнем Востоке должны быть уничтожены.

Приступив к реализации этой стратегии, президент Джордж Буш мл. заявил о ведении «затяжных войн». Противника не нужно побеждать. Не нужно выигрывать войну, её нужно вести как можно дольше, хоть целый век. Эта стратегия была использована на Ближнем Востоке, то есть на территории, простирающейся от Пакистана до Марокко и являющейся театром военных действий ЦентКома и частично АфриКома. В прошлом американские войска гарантировали доступ США к нефти Персидского залива (доктрина Картера), а сегодня они представлены на территории в четыре раза большей прежней, и их цель состоит в ликвидации на этой территории любой формы государственного устройства. Государственные структуры в Афганистане с 2001 г., в Ираке с 2003 г., в Ливии с 2011 г, в в Сирии с 2012 г. и в Йемене с 2015 г. не в состоянии обеспечить безопасность граждан, проживающих в этих странах. В противоположность официальным заявлениям, реальная цель состояла не в том, чтобы свергнуть то или иное правительство, а в том, чтобы разрушить государство и не дать ему возродиться. Например, мир в Афганистане за 19 лет после падения талибов так и не наступил, наоборот, ситуация в этой стране с каждым днём деградирует. Единственным исключением может служить Сирия, которая согласно многовековой традиции сохранила государственность, несмотря на войну, отразила все удары и, хотя и понесла большие потери, устояла перед бурей.

Заметим попутно, что Пентагон всегда считал Израиль европейской страной, а не ближневосточной. И Израиль эти потрясения не затронули.

В 2001 г. полковник Ральф Петерс уверял, что этническая чистка идёт полным ходом, но законы ведения войны не позволяют Соединённым Штатам проводить её своими силами. Поэтому на базе Аль-Каиды был создан ДАИШ, который делал всё вместо Пентагона, но публично это не признавалось.

Стратегию Рамсфельда-Цебровски нельзя смешивать с «арабскими вёснами», спланированными британцами по аналогии с Великим арабским восстанием. Целью «арабских вёсен» было приведение к власти Братьев-мусульман аналогично тому, как Лоуренс Аравийский в 1915 г. привёл к власти ваххабитов.

Официальной целью вооружённых сил США, хотя это и не признаётся, является ликвидация границ на Ближнем Востоке, разрушение государств независимо от того, являются они союзниками или врагами, и проведение этнических чисток.

На Западе Ближний Восток как географический регион и происходящие там события, мало кого интересуют. Там знают всего несколько стран, да и то их воспринимают как несвязанные друг с другом. Поэтому там убеждены в том, что трагические события, которые переживают народы этого региона, имеют каждое свою причину. В одной стране – это гражданская война, а в другой – свержение кровавого диктатора. Для каждой страны у них на манер театральной пьесы написана своя история, но они не могут себе представить, что где-то идёт война, и не хотят, чтобы их об этом спрашивали. Они всегда обвиняют американцев в том, что те не смогли закончить войну, забывая, что после Второй мировой войны они восстановили Германию и Японию. Они не признают, что Соединённые штаты на протяжении двух десятилетий реализуют заранее объявленный план, жертвами которого стали миллионы людей. И они никогда не согласятся с тем, что они тоже ответственны за эти убийства.

Правительство Соединённых Штатов скрывает от своих граждан, что проводит такую политику. Так, главный инспектор по расследованию ситуации в Афганистане в своём докладе жаловался на многочисленные случаи, когда Пентагону не давали достичь мира, хотя именно он не хочет мира.

Российское вмешательство

Чтобы все государства Ближнего Востока обратить в пыль и прах, Пентагон во всём регионе развязал нелепую гражданскую войну, наподобие той, в которую были ввергнуты Ирак и Иран (1980-88 г.г.). В итоге, президент Саддам Хуссейн и аятолла Хомейни поняли, что они напрасно истребляли друг с друга и, объединившись, стали выступать против Запада.

А на этот раз друг с другом столкнулись шииты и сунниты. Это Саудовская Аравия, с одной стороны, а с другой – Иран со своими союзниками. И не имеет никакого значения, что ваххабиты Саудовской Аравии и хомейнисты Ирана вместе под командованием НАТО воевали на одной стороне в Боснии-Герцеговине (1992-95 г.г.) или что многочисленные группировки «Оси сопротивления» не были шиитами (100% палестинцев в Исламском джихаде, 70% ливанцев, 90 % сирийцев, 35% иракцев и 5% иранцев не шииты).

Никто не знает, по какой причине враждуют эти два лагеря, их попросту призывают истреблять друг друга.

Треть населения «Оси сопротивления» не шииты

В 2014 г. Пентагон нацеливался признать два новых государства в полном соответствии со своими целями по перекройке Ближнего Востока: «Свободный Курдистан» (слияние сирийской Рожавы с Иракским Курдистаном, к которым впоследствии должны были быть присоединены часть Ирана и восточная часть Турции) ) и Суннистан (составленный из суннитской части Ирака и восточной части Сирии). Разрушая четыре государства, Пентагон тем самым порождал цепную реакцию, которая должна была опустошить весь регион.

В этот момент Россия направляет в регион свои военно-космические силы и заставляет соблюдать установленные после Второй мировой войны границы. Конечно, эти границы произвольные, они были установлены соглашением Сайкса-Пико-Сазонова в 1915 г., и порой их было трудно соблюсти, но изменять их кровью совершенно неприемлемо.

Пентагон всегда делал вид, что не знает, что поставлено на кон. Одновременно потому, что он публично не признавал стратегию Рамсфельда-Цебровски, и потому что считал, что Крым был присоединён к России насильственно.

Смена ориентира у сторонников стратегии Рамсфельда-Цебровски

После двух лет ожесточённой борьбы против президента Трампа высший офицерский состав Пентагона, сформированный лично адмиралом Цебровски, подчинился президенту при соблюдении ряда условий.

Они согласились:

Не создавать террористических государств (Суннисиан и Халифат);

Не изменять границы государств силой;

Вывести американские войска из горячих точек на Ближнем Востоке и Африке.

Взамен они отдали приказ верному им прокурору Роберту Мюллеру, которого они раньше использовали по Панамскому делу (1987-89 г.г.), по Ливии (1988-92 г.г.) и по делу о событиях 11 сентября 2001 г., прекратить расследования по вмешательству России в предвыборную кампанию США.

Далее всё пошло как по маслу.

27 октября 2019 г. президент Трамп отдаёт приказ о ликвидации главной фигуры в лагере суннитов халифа Абу Бакр аль-Багдади. Двумя месяцами позже 3 января 2020 г. он отдаёт приказ на устранение главной фигуры Оси сопротивления иранского генерала Касема Сулеймани.

Устранив в этих двух лагерях наиболее важных лиц, не получив при этом сколько-нибудь значительного ответа, и показав тем самым, что он остаётся хозяином игры, госсекретарь Майк Помпео 19 января в Каире раскрывает свою последнюю карту. Она предусматривает продолжение стратегии Рамсфельда-Цебровски, но не силами американских войск, а силами НАТО, включая Израиль и арабские страны.

1 февраля Турция неофициально заявляет о разрыве с Россией, подорвав в Идлибе четырёх офицеров ФСБ. После этого президент Эрдоган отправляется на Украину, скандирует там перед строем почётного караула лозунг бандеровцев (украинцы, которые в составе 3-го рейха воевали против СССР) и встречается с главой Интернациональной исламской бригады (настроенные против России татары) Мустафой Джемилевым (его называют «Мустафой Киримоглы»).

Североатлантический совет принимает решение о направлении венных советников НАТО на Ближний Восток (Брюссель, 13 февраля 2020 г.)

12 и 13 февраля министры обороны Атлантического альянса пришли к выводу о неизбежном выводе американских войск и предстоящем роспуске международной коалиции по борьбе против ДАИШ. Подчеркнув, что они не намерены развёртывать боевые формирования, они согласились направить своих военных советников для обучения арабских армий, то есть для управления боями на месте.

Советники НАТО будут находиться преимущественно в Тунисе, Египте, Иордании и Ираке.

Таким образом,

Ливия будет окружена с востока и запада. Оба соперничающих правительства Файеза аль-Сарая, поддерживаемого Турцией, Катаром, а теперь и 5000 джихадистами, переправленными из Сирии через Тунис, и маршала Халифы, поддерживаемого Египтом и Эмиратами, будут пока хватит сил истреблять друг друга. Германия, осчастливленная ролью мирового игрока, которой она была лишена после Второй мировой войны, почувствует себя важной птицей и будет рассуждать о мире, заглушая стоны агонизирующих народов.

Сирия будет окружена со всех сторон. Израиль уже де факто является членом Атлантического альянса и наносит удары, когда и как ему вздумается. Иордания уже «лучший мировой партнёр» НАТО. Король Абдалла II 14 января проводит долгую беседу с Генеральным секретарём альянса Йенсом Столтенебергом и принимает участие в заседании Атлантического совета. Израиль и Иордания уже имеют постоянные бюро в штаб-квартире Альянса. Ирак также примет инструкторов НАТО, хотя его парламент недавно принял решение о выводе иностранных войск. Турция, давний член Альянса, контролирует север Ливана через Джамаа Исламия. Вместе они смогут добиться применения закона «Цезаря», запрещающего любому предприятию, независимо от его местонахождения, принимать участие в восстановлении страны.

Таким образом, разграбление Ближнего Востока, начавшееся в 2001 г. продолжится. Народы этого региона, единственная вина которых состоит в том, что они разобщены, будут продолжать страдать и массово вымирать. США будут держать свои войска дома в тепле как ни в чём не бывало, тогда как европейцы вынуждены будут принять ответственность за совершённые их генералами преступления на себя.

Как заявил президент Трамп, Альянс может изменить своё название и называться НАТО-Ближний Восток. Его антироссийская направленность уйдёт на второй план, а первостепенной задачей будет разрушение зоны, неохваченной глобализацией.

Без ответа остаётся вопрос о том, как на это будут реагировать Россия и Китай. Китай нуждается для дальнейшего развития в доступе к природным ресурсам Ближнего Востока. Поэтому он, должно быть, будет противиться господству Запада, хотя его военная реформа пока не завершена. Россия с её обширной территорией, наоборот, самодостаточна, и у Москвы нет никакой материальной причины вступать в борьбу. Русские даже могут порадоваться новым ориентирам НАТО. Но по духовным мотивам они не дадут Сирию в обиду и не исключено, что окажут поддержку и другим народам Ближнего Востока.