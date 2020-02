Întrebarea se pune, de a sti cum vor reacționa Rusia și China la această redistribuire a hărților. China are nevoie de acces la materiile prime din Orientul-Mijlociu pentru a se dezvolta. Prin urmare, ea ar trebui să se opună acestei pretenții occidentale, deși disponibilitatea sa militară este încă incompletă. Dimpotrivă, Rusia și vastul său teritoriu sunt autosuficiente. Moscova nu are nici un motiv material pentru a lupta. Rușii ar putea fi chiar ușurați de noua orientare a NATO. Este deci probabil că, din motive spirituale, ei nu vor lasa să cada Siria, și poate vor sprijini alte popoare din Orientul-Mijlociu extins.

Libia va fi încercuită la Vest și la Est. Cele două guverne rivale ale lui Fayez el-Sarraj – sprijinite de Turcia, Qatar și deja 5.000 de jihadiști veniți din Siria via Tunisia — și ale mareșalului Khalifa — susținute de Egipt și de Emirate — vor putea să se omoare între ei pe veșnicie. Germania, foarte fericită să-si recâștige rolul internațional de care a fost lipsită de la al Doilea Război Mondial, va face pe musca diligenței, dizertînd despre pace pentru a acoperi gemetele agonizanților.

După doi ani de lupte acerbe împotriva președintelui Trump, ofițerii generali ai Pentagonului, dintre care aproape toți au fost antrenați personal de amiralul Cebrowski, i s-au supus, sub condiții. Ei au acceptat să nu: creeze un Stat terorist (Sunnistanul sau Califatul); sa modifice frontierele prin forță; sa mențină trupele SUA pe câmpurile de luptă ale Orientului-Mijlociu extins și ale Africii.

De data aceasta este opoziția dintre sunniți și șiiți. Pe de o parte, Arabia Saudită și aliații săi, pe de altă parte, Iranul și ai ei. Nu contează dacă Arabia Saudită wahhabită și Iranul khomeinist au luptat împreună sub comanda NATO în timpul războiului din Bosnia-Herțegovina (1992-1995), sau că multe trupe ale «Axei Rezistenței» nu sunt șiite (100% din Palestinienii Jihadului islamic, 70% din Libanezi, 90% dintre Sirieni, 35% dintre Irakieni și 5% dintre Iranieni).

Din 2001 – și acesta este unul dintre principalele motive ale atacurilor din 11-Septembrie – Statele Unite au adoptat în secret strategia prezentată de Donald Rumsfeld și de amiralul Arthur Cebrowski. Aceasta a fost menționată în revizuirea armatei de la Sol de colonelul Ralf Peters la două zile după atentate [ 1 ], și confirmată cinci ani mai târziu prin publicarea hărții statului-major al noului Orient-Mijlociu [ 2 ]. Ea a fost detaliată de asistentul amiralului Cebrowski, Thomas Barnett, într-o carte pentru marele public, The Pentagon’s New Map (Noua hartă a Pentagonului) [ 3 ].

Președintele Trump își va consacra ultimul an al primului său mandat aducându-i pe Boys acasă. Toate trupele americane staționate în Orientul-Mijlociu extins și în Africa ar trebui să se retragă. Cu toate acestea, această retragere a soldaților nu va însemna în nici un fel sfârșitul guvernării SUA în aceste regiuni ale lumii. Dimpotrivă.

Traducere

Light Journalist



[1] “Stability, America’s Ennemy”, Ralph Peters, Parameters, Winter 2001-02, pp. 5-20. Reproduit in Beyond Terror : Strategy in a Changing World, Stackpole Books.

[2] “Blood borders - How a better Middle East would look”, Colonel Ralph Peters, Armed Forces Journal, June 2006.

[3] The Pentagon’s New Map, Thomas P.M. Barnett, Putnam Publishing Group, 2004.